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北巿男藏毒心虛拒檢衝入車陣 警對空鳴槍借機車緊追逮獲
台北市保安警察大隊昨天在萬華區路檢，攔停一輛雙載機車，不料，乘客林男趁隙拔腿狂奔，衝進馬路中，警方隨即追捕，並對空鳴槍2槍嚇阻，並迅速借熱心市民的機車，上前圍捕約200公尺，順利找到躲在騎樓下的林男，查獲安非他命及吸食器，全案依毒品危害防制條例送辦。
北市保大指出，7月1日上午10時許，保大在環河南路執行路檢勤務，雙載機車游姓駕駛及林姓乘客神色緊張，林男在員警查證身分時，假借配合下一秒即拔腿狂奔，衝入馬路對向車陣中。
分隊長陳佩君表示，為了避免發生危害，員警對空鳴槍2槍大聲喝止，並在內江街向熱心的林姓市民借用機車，圍捕約200公尺，在長沙、西園路口發現林男跑不動，躲在騎樓疑似準備丟棄毒品，立即上前壓制逮捕。
全案查獲林男涉持有第二級毒品安非他命及吸食器，依毒品危害防制條例送辦。員警歸還機車時，林姓市民大讚員警「警察您辛苦了！」豎起大拇指比讚，肯定波麗士英勇執法作為。
保大呼籲，暑假期間青春專案保護青少年，遠離毒品危害及貫徹反毒的決心，警方將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨治安。
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