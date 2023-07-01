「要買飲料」當暗語！青春專案首日 新莊警桃園抓3毒販送辦

新北市新莊警分局日前接獲民眾檢舉，有人在網路上以「有人要買飲料」為幌，隨機兜售毒品咖啡包及彩虹菸。今天凌晨警方南下桃園，循線逮捕3名犯嫌，當場搜扣毒品咖啡包及彩虹菸等證物，一併帶回偵辦。警詢後依毒品罪嫌將3人移送法辦。

據了解，目前無業的劉男（27歲）與油漆工人何男（26歲）、廖男（19歲）互有朋友，卻涉嫌透過網路以「有人要買飲料」為幌，以咖啡飲品一包300元、彩虹飲品一包4000元，隨機兜售毒品咖啡包及彩虹菸。

日前新莊警方接獲匿名檢舉，組成專案小組展開追查。今天凌晨一時許，約出賣家相約在桃園市桃園區天祥五街交易，果見劉姓、何姓、廖姓等3男開著一輛車抵達，經衝前表明身分盤查，並在車內查扣重350.8公克75包毒品咖啡包、重85.25公克51支彩虹菸、犯案用手機3支等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，劉、廖兩男互推是對方持毒，何男則供稱只是陪同前往，警詢後依販賣毒品罪嫌，將劉姓、何姓、廖姓等3男移送法辦，另持續溯源追查上游販毒集團。

新北市新莊警分局偵查隊長徐子胤表示，為確保青少年在暑假期間有安全空間，維護身心健全發展並預防偏差行為，在「青春專案」首日強力執行擴大臨檢勤務，同時加強轄內容易有青少年逗留場所、治安要點查緝及宣導作為，期使學子們得以遠離誘惑，有效杜絕犯罪。

新莊警分局長周振安呼籲，查獲毒品的外包裝均以卡通圖案來吸引年輕人購買，呼籲青少年朋友，切勿因同儕壓力或好奇心而輕易嘗試施用毒品或毒品咖啡包，以免誤人誤己，後悔莫及。

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