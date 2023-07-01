「青春專案」啟動 北市警首日查獲29案53人

因應暑假到來，台北市政府今天凌晨起展開為期2個月「青春專案」，市長蔣萬安親自率隊至KTV執行跨局處聯合稽查和宣導，首日共查獲29案、53人，其中通緝犯有11人。

台北市警察局少年警察隊今天發布新聞稿表示，暑假展開，北市府7月首日清晨就結合警察、社會、教育、衛生、消防、產業局、建管處、商業處等跨局處單位，擴大辦理「青春專案」聯合稽查勤務，市長蔣萬安也專程到市警局中山分局聽取工作簡報，同時宣示啟動為期2個月的「青春專案」。

同時，蔣萬安在暑假首日親自帶隊前往中山區KTV進行跨局處聯合稽查，並至包廂關心市民安全。

蔣萬安指出，因應少年事件處理法修法，7月起針對施用三、四級毒品及無正當理由經常攜帶危險器械等「曝險少年」，採「行政輔導先行，以司法為後盾」原則，盼北市少輔會整合跨局處資源，全力輔導並提供各面向協助，以協助其脫離高風險環境。

市警局長張榮興說，因應少年輔導新制上路，少輔會也制定相關輔導作業流程、表單，邀請社會局、教育局、衛生局昆明防治中心等資源網絡單位召開協調會議，確保施行後案件通報、轉銜順暢，並自今年1月起試辦曝險少年行政輔導先行制度，使員警熟悉作業程序，確保少年曝險個案不漏接。

少年警察隊指出，今天凌晨起轄區各警分局針對轄內特定營業場所執行威力掃蕩臨檢，共計查獲毒品案9件9人、詐欺案7件18人、賭博案1件1人、竊盜案5件5人、傷害案1件1人、兒少性剝削案1件3人、公共危險案3件3人，以及通緝犯11人、勸導青少年深夜遊蕩2件2人等成效。

市警局松山分局指出，昨晚起規畫臨檢勤務，針對轄內網咖、KTV等青少年易聚集場所加強臨檢，共計查獲通緝1件、菸害防制法2件，前者為31歲陳男分涉洗錢防制法和傷害等罪而遭台北地院、新北地檢署發布通緝。

另外，25歲黃男、26歲徐女因違反菸害防制法第18條1項（全面禁菸場所）和菸害防制法第40條2項（罰則），已依法函報衛生局裁罰。

市警局士林分局分局長黃水願表示，「青春專案」期間將持續針對「防制少年接觸新興毒品與（電子）菸害」、「防制幫派組織吸收少年與涉入校園暴力」、「防制兒少相關性私密影像犯罪與被害」、「防制少年淪為詐欺集團成員或擔任車手」、「防制少年深夜留連不當場所和其他偏差行為」及「強化少年網路安全觀念」等六大指標，投注大量宣導及消弭犯罪量能，建立青少年犯罪預防觀念。

為鼓勵青少年暑假期間從事正向休閒活動並遠離不良友伴誘惑，少年警察隊說，市警局也辦理「詐術迴戰」識詐電競賽、「青春進行式」反毒系列活動、「Super！台北波麗士特展」等系列活動，並邀請創作歌手陳零九擔任「青少年關懷大使」，呼籲大家拒絕毒品與詐騙，展現保護青少年及淨化治安的決心。