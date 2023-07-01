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台北市暑期青春專案啟動 蔣萬安漏夜帶隊執行稽查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

暑期到，為預防青少年沾染犯罪，台北市政府昨深夜結合警政、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等局處，擴大辦理「青春專案」聯合稽查勤務，台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。

蔣萬安說，今年暑假是疫情解封後第一個暑假，預期青少年會規劃許多活動，因此要求市府各局處謹慎以對，落實各項青少年保護工作，另，「曝險少年行政輔導先行新制」7月1日施行，也已請少年輔導委員會整合跨局處資源，全力輔導曝險少年，提供各面向協助，確保建全成長。

台北市警局局長張榮興說，青春專案3大主軸為「淨化青少年成長環境」「防治青少年被害」「預防犯罪宣導」；鑒於幫派、詐欺集團常吸收青少年從事不法，2個月的專案期間，警方將加強毒品、詐欺、兒少姓剝削、組織犯罪等查緝工作，針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查，適時配合第三方警政辦理聯合稽查，守護青少年安全。

少年警察隊指出，少年事件處理法2019年修正，將「虞犯少年」改稱「曝險少年」，撕去「潛在罪犯」標籤，建構對曝險少年「輔導先行，司法後盾」機制，對於曝險少年先由少輔會整合跨局處資源進行輔導，無成效再請求少年法院協助。

少輔新制今年7月1日施行，台北市少輔會提前於今年1月起試辦，從就學、就業、就醫等多元面向提供協助，至今已輔導近30名曝險少年。

警方表示，為落實少年犯罪預防，此次專案特別邀請年輕族群喜愛的歌手陳零九擔任青少年關懷大使；陳零九呼籲，民眾應拒絕詐騙、毒品危害，時刻關心身邊的青少年。

專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
暑期到，為預防青少年沾染犯罪，台北市政府昨深夜結合警政、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等局處，擴大辦理「青春專案」聯合稽查勤務。記者李隆揆／攝影
暑期到，為預防青少年沾染犯罪，台北市政府昨深夜結合警政、社會、教育、衛生、消防、產發、建管、商業等局處，擴大辦理「青春專案」聯合稽查勤務。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／翻攝
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／翻攝
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／翻攝
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／翻攝
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
台北市市長蔣萬安（左）、台北市警局局長張榮興（右）。記者李隆揆／攝影
台北市市長蔣萬安（左）、台北市警局局長張榮興（右）。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興進行專案工作簡報。記者李隆揆／攝影
台北市警局局長張榮興進行專案工作簡報。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
專案期間，警方針對青少年易聚集場所，如網咖、電子遊戲場、KTV、夜店及德州撲克牌店等，加強巡查。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影
台北市長蔣萬安親自到中山警分局聽取工作簡報，宣示啟動專案，並隨隊前往KTV執行稽查、擴檢。記者李隆揆／攝影

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