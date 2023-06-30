台中拒檢開車拖行警員害受傷 在逃嫌犯傍晚落網

台中3名男子昨天傍晚在龍井區龍昌路一帶形跡可疑，警方盤查時，其中一名男子開車企圖逃逸，1警員打破車窗制止時遭車輛拖行擦傷，另1名警員見狀朝該車輪胎開5槍制止成功逮2嫌，在逃一嫌今天傍晚落網。

台中市警局烏日分局說明，龍津派出所員警昨受理民眾檢舉疑似傾倒廢棄土案件，並且在昨天傍晚5時12分前往龍井區龍昌路調閱監視器時，發現有3名可疑男子，上前盤查時，其中1名男子開車要離開現場，一警員見狀打破車窗制止，遭車輛拖行擦傷，一旁另1名員警立即朝車輪胎開5槍制止。

警方指出，烏日警分局立即派員前往支援，受傷員警有輕微擦傷無生命危險。嫌犯計3人，其中2名嫌犯帶回警所偵辦，另1名嫌犯開車逃逸後棄車，分局組成專案小組，掌握在逃犯嫌身分，透過科技偵查鎖定該嫌行蹤，在西屯路一帶發現犯嫌行蹤，在今天傍晚5時，緝獲犯嫌到案。