快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

台中拒檢開車拖行警員害受傷 在逃嫌犯傍晚落網

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中3名男子昨天傍晚在龍井區龍昌路一帶形跡可疑，警方盤查時，其中一名男子開車企圖逃逸，1警員打破車窗制止時遭車輛拖行擦傷，另1名警員見狀朝該車輪胎開5槍制止成功逮2嫌，在逃一嫌今天傍晚落網。

台中市警局烏日分局說明，龍津派出所員警昨受理民眾檢舉疑似傾倒廢棄土案件，並且在昨天傍晚5時12分前往龍井區龍昌路調閱監視器時，發現有3名可疑男子，上前盤查時，其中1名男子開車要離開現場，一警員見狀打破車窗制止，遭車輛拖行擦傷，一旁另1名員警立即朝車輪胎開5槍制止。

警方指出，烏日警分局立即派員前往支援，受傷員警有輕微擦傷無生命危險。嫌犯計3人，其中2名嫌犯帶回警所偵辦，另1名嫌犯開車逃逸後棄車，分局組成專案小組，掌握在逃犯嫌身分，透過科技偵查鎖定該嫌行蹤，在西屯路一帶發現犯嫌行蹤，在今天傍晚5時，緝獲犯嫌到案。

烏日警分局呼籲，破壞國土結構安全，恣意傾倒土石方造成環保汙染，將受到法律嚴厲的制裁，勿以身試法。警方將溯源追查，打擊不法。對於妨害公務秉持零容忍之決心，不容民眾挑戰警方執法之公權力，針對是類案件絕對採取嚴謹態度強勢執法並依法嚴辦。

台中一名男子（中）拒檢還開車拖行警員後逃逸，今天傍晚落網。記者趙容萱／翻攝
台中一名男子（中）拒檢還開車拖行警員後逃逸，今天傍晚落網。記者趙容萱／翻攝

監視器 台中市

延伸閱讀

嘉大女生騎車大雨打滑 遭撞捲車底拖百米重傷

影／新北騎士拒檢有原因 街頭狂奔逃3分鐘、9警圍捕壓制

台中警查疑似傾倒廢土案遭衝撞拖行 警開5槍制止逮2嫌、1人在逃

被通緝逾20年！台灣夫妻涉嫌吸金詐欺40億 在曼谷落網

相關新聞

北市府職員「手撐頭」命喪公園 建管處證實：將協助家屬處理後續

北市師大公園今天上午有一名女子手撐頭、坐在椅子上，被發現時疑似沒有呼吸心跳，警消到場確認已明顯死亡，經查為北市府建管處員...

弄丟毒品還想隱瞞 調查局「緝毒英雄」認罪協商獲緩刑

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌與黑道掛勾，盜賣局裡查扣的大量毒品，不法獲利3.6億元，全案曝光原因是有「緝毒英雄」之稱...

台版柬埔寨案 士林地院裁定主嫌、警所長等6人羈押

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案，偵結起訴主嫌「藍道」杜承哲、警所長葉育忻、律師陳士綱及共犯等8人，法院晚間訊問後，裁定杜...

台中拒檢開車拖行警員害受傷 在逃嫌犯傍晚落網

台中3名男子昨天傍晚在龍井區龍昌路一帶形跡可疑，警方盤查時，其中一名男子開車企圖逃逸，1警員打破車窗制止時遭車輛拖行擦傷...

弄丟6.5公斤毒郵包 調查局「緝毒英雄」認罪獲緩刑

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌與黑道掛勾，盜賣局裡查扣的大量毒品，不法獲利3.6億元，被封「最貪調查官」，徐涉案部分仍...

「XD」偽鈔引全台恐慌 主嫌夫妻檔遭判6年及5年8月刑期

今年初流竄全台的「HR484268XD」千元偽鈔案引發國人恐慌，雲林地方法院今天一審宣判，廖姓主嫌及其楊姓妻子判處6年、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦