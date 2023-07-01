瓦斯漏氣、爆炸3天1起 民團籲加速普及安全裝置

陽光基金會召開「瓦斯安全倡議」記者會，呼籲政府加速普及瓦斯安全裝置，同時119專線也該提醒民眾「禁關推離」，加強宣導。記者葉冠妤／攝影 新竹縣竹北市日前發生大範圍瓦斯外洩，造成一起氣爆事故、十一起火警，七人輕重傷，瓦斯公安問題引發各界關注。據消防署統計，今年截至五月止，已發生四十六次瓦斯漏氣或爆炸事故，換算下來，平均每三點二六天就有一起。陽光基金會強調，不是不「爆」時候未到，政府應加速普及瓦斯安全裝置，以避免瓦斯成災。

根據消防署統計，二○一七年到二○二二年，因瓦斯漏氣或爆炸引發火災事故，總計五二五次，平均一年約八十七點五次，不過今年截至五月，就已發生四十六次瓦斯漏氣或爆炸事故，遠超出近六年平均值的一半。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，據基金會服務統計，二○一七年到二○二二年間，因瓦斯氣爆致燒傷者有一七九人，其中近七成為燒傷面積大於兩成的重大傷病患者，須經歷漫長重建之路。

她說，多數陽光氣爆傷友受傷前，沒聽過瓦斯外洩處理ＳＯＰ「禁關推離」，也不知道家中天然氣應加裝微電腦瓦斯表。

陽光基金會消防顧問莊啟忠說，傳統機械式瓦斯無法適時阻斷瓦斯管線外洩，建議天然氣用戶應該使用微電腦瓦斯表，不但能適時切斷外洩的管線，監測數據也能即時傳送到瓦斯公司。

至於桶裝瓦斯用戶，莊啟忠建議，應選購加裝超流遮斷裝置Ｒ二八○型號的調整器，防止管線破裂、脫落造成的瓦斯外洩。瓦斯桶開關閥也應裝自閉裝置，防止開關閥口鬆動造成的瓦斯外洩，如更換不慎、運送傾倒、人為破壞等。

莊啟忠也批評，瓦斯桶開關閥加裝自閉裝置已納入國家標準ＣＮＳ一三二四，且從今年元月起實施，不過由於未強制，一般民眾多不知道，業者也未積極推動，政府雖提出可行辦法，但遺憾的是未全面落實、執行，淪為口號。

舒靜嫻呼籲，政府應加速推動瓦斯安全裝置的普及，修法或擬訂政策，強制住宅全面安裝瓦斯安全裝置，並研擬對民眾、業者的補助措施，在二○二六年前全面普及，落實安全開關閥法案ＣＮＳ一三二四等相關法案，配合提升民眾認知及行動，才能避免意外不斷重演。

陽光基金會表示，當發現瓦斯疑似外洩，應掌握「禁關推離」原則，禁止開關任何電器、關閉瓦斯總開關、輕輕推開窗戶、盡速離開現場到戶外。