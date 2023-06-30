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4千萬人希望落空…美最高法院出招 判拜登學貸減免計畫無效

台版柬埔寨案　士林地院裁定主嫌、警所長等6人羈押

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」案，偵結起訴主嫌「藍道」杜承哲、警所長葉育忻、律師陳士綱及共犯等8人，法院晚間訊問後，裁定杜男等4人羈押禁見，葉男及另名被告羈押不禁見。

士林地院表示，法官訊問後認杜男及共犯等4人涉犯違反組織犯罪防制條例、洗錢、非法使人施用毒品、私行拘禁致死、私行拘禁、三人以上攜帶凶器強盜、三人以上共同詐欺等罪，嫌疑重大，且有逃亡、勾串、滅證、反覆實施相同犯罪之虞，裁定羈押並禁止接見通信。

台北市大同警分局寧夏路派出所前所長葉育忻，涉犯有調查職務之公務員違背職務收受賄賂、公務員假藉職務機會非法利用個資、洗錢、行使偽造公文書、公務員洩漏國防以外秘密等罪，嫌疑重大，有事實足認有逃亡之虞，但相關證據已鞏固，裁定羈押，不禁止接見通信。

今年初才加入「藍道」團夥的共犯林男，則涉犯違反組織犯罪防制條例、洗錢、私行拘禁、三 人以上共同詐欺、行使偽造公文書等罪，有事實足認有逃亡、反覆實施相同犯罪之虞，已坦承犯行，裁定羈押，不禁止接見通信。

其餘包含協助葉男洗錢的劉女、涉嫌涉密的律師陳士綱等涉案者，另待審理。

士林地院。記者李隆揆／攝影
士林地院。記者李隆揆／攝影

洗錢 公務員 詐欺

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