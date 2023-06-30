弄丟6.5公斤毒郵包 調查局「緝毒英雄」認罪獲緩刑

調查局航基站前機動組長徐宿良涉嫌與黑道掛勾，盜賣局裡查扣的大量毒品，不法獲利3.6億元，被封「最貪調查官」，徐涉案部分仍審理中。而有「緝毒英雄」之稱的調查官詹孟霖被此案牽連，因認罪協商，經桃園地院審理，今天被依2次行使公務員登載不實公文書罪各處1年4月刑期，應執行1年6月，緩刑3年。緩刑期間需須支付公庫30萬元。

桃園調查，徐宿良疑似2012年就與黑道勾結，因身負保管毒品證物庫權責，常趁午休、下班沒有人在辦公室的時候，溜進贓證物庫偷一粒眠、K他命等毒品，再用鹽巴（氯化鈉）、檸檬酸等物偽裝調包，趁夜裝箱搬上車交給外人販售。

調查發現，徐8年以此手法大賺1.6億元，同夥張益祥、楊正祥（通緝中）等人也各自拿到1.4億元、3245萬元、900多萬元和800多萬元，直至2019年臺北關查扣6.5公斤毒郵包遺失，檢調查出徐擁有大量不明財產，全案才因此曝光。