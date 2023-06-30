已故角頭「建文」手下身背四條通逃亡半年 刻意躲警沒用終被逮

台南市一名綽號「新市豪哥」的24歲高姓男子，是已故角頭陳建文的手下，2020年間他在新市、善化犯下槍擊殺人未遂、組織犯罪等案件，同門師兄弟遭仇家殺害，他還教唆小弟向對方嗆聲，後來未到案服刑遭通緝，逃亡期間十分高調，還放話要找對方談判，台南市刑警大隊成立專案小組追緝，經過半年時間布線埋伏，日前在新市區一處停車場抓到高男，將他解送歸案。

據了解，高男是已故角頭「建文」的手下，以他為首的暴力犯罪集團，專門向特種營業場所收取保護費「圍事」，高男性格暴戾，2020年間，在新市區接連犯下多起案件，除了糾眾砍人外，還當街開槍傷人，台南市刑大將他提報治平對象，逮捕到案。

相關案件還在審理期間，同為「建文」手下的王重傑，遭到綽號「蝦米」的蔡秉逸為首暴力集團殺害，高男不顧自己是交保之身，竟指使多名小弟到蔡秉逸住處，拿著擴音器高喊「蔡秉逸殺人」、撒冥紙，最後自己的大哥也遭蔡秉逸開槍殺害，驚動社會。

高男最後遭到判刑，但他拒不到案，去年10月被台南地院、台南地檢依殺人未遂、妨害秩序、公共危險及組織犯罪等發布，成了「四條通」，逃亡期間跑到麵店吃飯，還假藉吃壞肚子，當起藏鏡人，指使小弟向店家索要錢財，還向昔日仇家嗆聲要復仇，行徑囂張。