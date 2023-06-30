高雄警查毒遭撞開15槍 擁毒男棄車脫逃2罪分判刑

高雄陳姓男子去年遇警方查緝，竟開租車衝撞2輛警車，警方連開15槍，他駕車逃離1公里，因轎車撞損，棄車逃逸，經警方在他車上找到海洛因和安非他命，高雄地方法院分別依妨害公務執行罪、毒品危害防制條例，分別判刑10月及8月徒刑。

據了解，陳姓男子去年2月19日開車與人競速，對方在高雄市前鎮區一心二路與復興三路口，撞上彩券行，造成2名走人行道的男女受傷。警方追查陳所駕駛轎車，2天後，2月21日下午3點多，前鎮警分局偵查隊員警在鳥松區中正路46巷，發現陳的轎車，以2輛偵防車堵住巷口， 員警下車攔捕他，但他一見員警亮出身分，竟加速衝撞警方偵防車逃竄。

員警見狀，對陳所駕駛的轎車連開15槍，陳仍加速逃離，逃竄1公里後，因轎車車頭受損嚴重，與同車的顏姓、吳姓2男子在鳥松區神農路，棄車逃逸。警方才在車上搜出6包海洛因、安非他命，重約21公克。

合議庭認為，陳以強暴方式駕車衝撞執行職務的員警，毀損2輛偵防車，蔑視公權力，危害員警依法執行職務的人身安全，判他10月徒刑；另持有海洛因、安非他命部分，判8月徒刑。全案可上訴。