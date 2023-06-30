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調局設打詐中心 謝在富領軍

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

調查局台北處前中山站主任謝在富（中）將回鍋出任打詐督導中心主任。圖／報系資料照
調查局台北處前中山站主任謝在富（中）將回鍋出任打詐督導中心主任。圖／報系資料照
近年詐騙集團地下匯兌組織猖獗，調查局決定成立「打詐督導中心」，專責打詐與水房洗錢案，領軍的主任是今年初因身體不堪負荷，請辭的台北市調查處前中山主任謝在富；謝在富近來身體調整狀況不錯，已向調查局申請復職獲准，局長王俊力認為他有經濟犯罪專長，決定借重長才，指派其接掌打詐督導中心，今天舉行揭牌儀式。

據了解，打詐督導中心隸屬經濟犯罪防制處旗下，編制共十二人，為瓦解日新月異的詐團組織，調查局網羅經防處、資通安全處、通訊監察處、洗錢防制處、鑑識科學處等人才加入團隊，另借調台北市處、新北市處辦案高手協助。

謝在富是調查班三十五期，現年五十歲，二○○七年台灣在聯合國的人權平等評分很低，時任行政院長蘇貞昌下令司法警察徹查，當時在桃園站的謝在富掌握情資，偵破林姓女子大型人口販運案，他當年偵辦此案，還被中壢黑道恐嚇，最後順利偵破，獲記一大功。

謝在富連續三年獲核三大功，曾獲法務部模範公務員，調升台北市調查處經防科長，綜理金融犯罪、緝毒、洗錢等工作，儘管業務量相當龐大，仍連續三年獲得第一名。

謝在富接任中山站主任後，發現身體出現警訊，包括自律神經失調、帶狀性疱疹、呼吸不順暢，雖未達到退休年齡，但決定先請辭調養身體。據了解，這半年來謝在富去奧地利、捷克、夏威夷等地旅遊，適度紓解壓力，目前身體狀況不錯，申請復職獲准，目前佔缺新北市調查處。

調查局昨天另公布五十位組長異動名單，北機站調查專員吳晨光因偵辦imB吸金案、永豐金掏空案，獲派升任組長。至於先前因性騷擾遭拔官的台北處中正站前組長劉錦勳，因人事來不及作業，遺缺待下次異動發布。

洗錢 主任 詐騙集團 地下匯兌 謝在富 蘇貞昌

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