辯稱「精神異常」也沒用 宜蘭美工刀隨機殺人被判刑10年

宜蘭44歲劉姓男子去年6月間，吸食安非他命後精神不穩，與父親吵架心情鬱悶，竟持美工刀在蘇澳一帶隨機殺人，使2人受傷，遭檢方依殺人未遂起訴。辯護律師稱，劉男行兇時精神異常，符合減刑條件；法院認為劉男未服毒時精神正常，仍執意施用，不適用減刑，判處有期徒刑10年。

劉男曾因吸毒等前科入獄，去年2月間服刑完畢出獄。他先前施用安非他命後會出現精神異常，醫師也囑咐勿再施用，仍持續吸毒；去年6月18日，劉與父親吵架，心情鬱悶騎車外出，騎到國道5號橋下情緒潰堤，竟取出車前箱的鐵工美工刀，沿途隨機殺人。

劉男晚上9時41分，先在縣道191尾隨蔡姓機車騎士，趁蔡等紅燈時，用美工刀攻擊其後頸，造成15公分長淺撕裂傷，離去後用工作用手套擦拭刀上血跡，將手套丟棄，仍無法平復心情；9時49分許，劉男騎經余姓被害人家門前，趁他講電話之際，上前又是一刀，傷口長達25公分且大量出血，隨後揚長而去。

2位被害人送醫後，幸未有大礙；警方循監視器影像以車追人，鎖定劉男，移送宜蘭地檢署偵辦，宜檢當晚訊問後認為罪嫌重大，且有湮滅證據、反覆實施殺人罪之虞，向地院聲請羈押禁見獲准，從去年10月到今年4月延押數次。

劉男坦承行兇，但不認殺人，稱自己只是傷害，沒有殺人意圖；劉男律師也辯稱，他長年有精神疾病，可依刑法第19條第2項，因精神障礙或其他心智缺陷，導致辨識行為能力顯著減低，減輕其刑。

合議庭考量，劉男攻擊被害人頸部、甚至導致大量出血等狀況，完全有致死之虞，豈可謂「無殺人意圖」；劉男吸毒時雖有精神異常，但未吸毒時一切正常，也知道吸毒後可能犯罪，明明應注意自己的身心狀況避免服毒，仍執意如此，不符合刑法第19條第2項減刑條件。