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恍惚男2度駕車追撞還衝撞員警 車中留有毒品粉末

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

彭姓男子日前駕駛汽車追撞前車，員警介入後，稱與對方和解準備離開，卻再次碰撞前車，經員警要求停車，彭男仍駕車衝撞員警，被強拉下車壓制逮捕；員警後續在彭男座車內發現毒品K他命粉末，詢後一併依法送辦。

警方調查，25歲彭男6月26日晚上6時許駕車行經台北市內湖區康樂街一處路口，不慎追撞前方一輛計程車，員警獲報到場釐清，彭男神情恍惚，表示已與計程車司機溝通和解，正準備駕車離開，又在員警眼前再次駕車碰撞前車。

員警見狀上前關切，問「你好像不是很會開車喔！」，指出彭男明顯不能安全駕駛，要求他靠邊停車，彭男卻不從，加速衝撞員警，被開門強拉下車，壓制逮捕。

據悉，彭男駕車衝撞導致現場1名警員腿部挫傷，又在員警逮捕時不斷掙扎反抗，導致另名警員手肘挫傷，就逮後辯稱「我只是想離開」。

員警後續附帶搜索時，在彭男座車排檔桿處發現不明白色粉末，經初驗呈毒品K他命陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌將彭男移送士林地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾駕車應遵守交通規則，嚴禁用毒後酒後上路，警方將持續查辦不法，民眾切勿以身試法。

員警獲報到場釐清，彭男神情恍惚，表示已與計程車司機溝通和解，正準備駕車離開，又在員警眼前再次駕車碰撞前車。記者李隆揆／翻攝
員警獲報到場釐清，彭男神情恍惚，表示已與計程車司機溝通和解，正準備駕車離開，又在員警眼前再次駕車碰撞前車。記者李隆揆／翻攝

毒品 計程車 內湖

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