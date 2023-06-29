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19歲男駕車違停飄塑膠味 北巿警意外搜出34包毒及尖刀3把
台北市員警日前取締汽車違停，意外發現江姓男子座車中飄出濃濃塑膠味，車內中央扶手上有毒品K他命殘渣袋及吸管，江男一時交代不清，後續被搜出藏有K他命34包、尖刀3把，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。
警方調查，中山分局中山二派出所員警6月19日凌晨巡邏時，在新生北路二段上發現19歲江姓男子駕車違規並排臨停，上前取締，江男車內飄出濃濃塑膠味，員警眼尖發現車中中央扶手上的飲料杯中，裝有貌似毒品殘渣袋和吸管的物品，進一步詢問江男有無攜帶違禁品。
面對詢問，江男神情緊張、交代不清，隨後又被搜出K他命34包及尖刀3把等，才坦言持毒自行施用。
警方表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將江男送辦，持續追查毒品來源；毒品危害身心甚鉅，呼籲民眾切勿以身試法。
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