彰化縣目前有8千失聯移工 警方7月1日起專案查緝
依內政部移民署統計，到今年5月為止，彰化縣移工人數為5萬1675人，居各縣市第6，其中失聯人數高達8100人，除非法打工外，更衍生治安問題，彰化縣警察局將從7月1日起，執行「加強查緝非法移工專案」，以鬥毆、毒品及槍彈刀械等案件做為執行重點。
彰化縣警局指出，彰化縣8100名失聯移工，在警方積極查緝下，到今年5月為止，共查獲199人，但仍有約8000人失聯，潛藏在社會角落，除非法打工外，在外縣市更受從事非法工作，像協助山老鼠偷盜珍貴樹木等犯罪行為。
彰化縣移工犯罪案件，據縣警局統計，今年到5月為止，彰化縣查獲移工涉毒品案件共16件、21人，主要是持有、買賣或自海外購買毒品案件，另移工同鄉間也常因酒後口角發生鬥毆案件共6件7人，甚至首度查獲一件移工持有槍械，移工隱藏的犯罪問題，已引起社會關注。
彰化縣警察局因此從7月1日起，執行「加強查緝非法移工專案」工作，鬥毆、毒品及槍彈刀械等案件列為執行重點，除持續加強法令宣導外，並結合社區警政，鼓勵警勤區、外責區員警深入轄區，蒐集民眾反映的治安情資，清查過濾非法移工可能容留或經常出入的活動場所，加強查緝。
縣警局表示，查獲涉刑案的移工，除移送地檢署偵辦，並函請縣政府勞工處建議勞動部廢止聘僱許可；對於非法工作的移工，擴大追查非法仲介或雇主，並函請縣政府裁罰；失聯移工被查獲後，警方立即送交移民署專勤隊收容，並驅逐出國。警方呼籲聘僱移工的公司或工廠，雇主應善盡管理及加強法令宣導，以免移工因不知法規而觸法。
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