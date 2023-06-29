買賣槍械引殺機 他持藍波刀6刀砍死國中同學判14年

南投縣25歲洪姓男子去年5月持藍波刀砍殺莊姓國中同學，莊肚破腸流送醫不治，檢警調查行凶動機，竟是因為買賣槍械起糾紛，洪男被莊等人圍毆逼著簽下本票相當不滿，洪竟行凶殺死莊男，南投地院審理後，今天依殺人罪判處有期徒刑14年。

警方調查，去年5月30日莊姓男子開車載洪男到中寮鄉洪男住處，兩人在車內發生爭執，洪竟從背包內拿出藍波刀，砍殺莊男6刀，莊男手腳均有刀傷，左腹刀傷更深達10公分，他下車逃離追殺，卻因失血過多隨即倒臥在車旁地上。

洪男胞弟發現莊倒臥血泊，且腹腸外露，趕緊回家要父親打119求救，救護人員將莊送醫急救，但因動脈斷裂出血、腹腔內積血傷重死亡。警方則循線逮捕洪男，他供稱和莊有金錢糾紛發生爭執，氣憤下持刀砍殺莊。

檢警抽絲剝繭，發現另有內情。原來是洪男因為缺錢，想以30萬元購買槍械轉賣轉取差價，他先請廖姓國中同學幫忙找購槍管道，廖又告知莊男，莊要求洪先拿出10萬原訂金。

洪無力付款，雙方約在一家禮儀社協商購槍細節，洪、莊發生口角爭執，莊男和其他4人圍毆洪，並要求他簽下本票後，由莊開車載洪到住處拿購槍款項。未料，兩人在車內又發生爭執，洪拿出預藏的藍波刀砍殺莊。

洪男辯稱，因為之前遭莊等人毆打，因此帶藍波刀防身，他只攻擊洪男四肢而已，不讓自己再被押回禮儀社毆打，他只承認傷害致死，沒有殺人意圖。