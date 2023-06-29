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試槍拉滑套走火 16歲少年中彈狂流1500毫升鮮血身亡

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市大溪今年1月發生槍擊案，一名16歲少年背部中彈，死在槍口之下，雖然家屬難過指控開槍的陳姓男子殺人，但桃園地檢署調查全案無法排除槍枝走火可能，最後改用過失致死罪起訴。

據悉，槍擊案發生在今年1月12日，陳姓男子（26歲）與16歲少年原在陳男住處聊天，後因來訪者越來越多，陳提議改到其他地方繼續聊，並在移動過程中拿出已故友人寄放的手槍試射，共計2發，第1發對空鳴槍，第2發則打中騎機車載他的少年背部，子彈貫穿少年的右肺和心臟，導致少年失血過多死亡。

事發後，死者家屬提告陳男殺人，警方花了2天時間將人緝捕歸案，但家屬2月12日替少年舉辦告別式時仍不知死因，致電向派出所詢問疑似遭所長調侃「請問妳們是原住民嗎」、「難怪就是要錢嘛」等語，又引發歧視爭議。該名所長雖強調沒說過歧視話語，但仍被調離主管職務。

陳男承認持槍和試射，也承認子彈打中少年背部導致死亡結果，但矢口否認殺人。他供稱，當時開完第1槍之後，本想拉滑套清槍，未料擊發其他子彈，導致少年中彈身亡。

檢方調查，少年身上槍傷雖有火藥痕跡，但並非槍口抵住身體開槍的接觸型槍傷，無法排除槍枝走火的可能。另外，少年與陳男是熟識友人，2人素無恩怨，手機訊息內容有無法認定2人有過節，基於罪疑惟輕原則，因此難認陳男有殺人故意或不確定故意。

陳姓男子試槍不慎走火，打死16歲少年，被桃園地檢署依過失致死罪起訴（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／翻攝
陳姓男子試槍不慎走火，打死16歲少年，被桃園地檢署依過失致死罪起訴（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智／翻攝

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