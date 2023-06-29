終於押了！「漸凍人」槍毒要犯陳志明六度拒捕 法院凌晨裁准

患有「漸凍症」槍毒要犯陳志明曾多次拒捕，警方再度查獲他販賣槍毒，昨到新北市新店區埋伏，趁陳從租屋處下樓上車時圍捕，開2槍威嚇後逮人，並搜出4把長短槍、85發子彈、2件防彈衣和上百包毒品，檢察官訊後向法院聲請羈押，台北地方法院今凌晨裁定羈押，可抗告。

法院裁定指出，陳志明經訊問後坦承犯行，並依卷證資料足以認定陳未經取可持有衝鋒槍、非制式手槍及子彈罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，陳涉犯是最輕本刑5年以上徒刑之罪，而脫免罪責不甘受罰乃基本人性，陳志明居無定所，被警方查獲時正準備搬家，又另案遭通緝，認定陳有逃亡的事實。

法院表示，陳已有多件槍砲前案，此次又被查獲持有槍砲，確實有反覆實施同一犯罪之虞，陳身上雖有傷病，但他從2020年至今仍犯下多起案件，本案被查獲時也有企圖脫逃的舉動，足以認定陳的疾病並非有立即生命危險，可由看守所內醫護人員追蹤病情，也可戒護就醫。

北院審酌陳志明持有槍砲及子彈數量甚鉅，嚴重破壞社會秩序、公共利益，為了有效行使國家司法權，維護公共利益、社會秩序，並考量陳人身自由及防禦權受限制的程度，認為具保、責付、限制住居的處分不足以替代羈押，而認定有羈押必要，裁准羈押。

陳志明精通改槍，以不要命出名，生性多疑、槍不離身，隨時更換據點藏匿，新店住處僅租一周，就留下紙條要同夥幫忙轉移屋內槍枝；陳先前已因槍毒被抓過7次，其中6次拒捕，還多次向警察開槍，但靠著「漸凍症」診斷證明，且每次到地檢署或法院就一副「病懨懨」，屢獲交保，持續犯案。

警方再度查出陳涉嫌販賣槍毒，昨凌晨埋伏在陳租屋處樓下，趁陳昨天凌晨4時許步出家門坐上轎車，先朝轎車丟震撼彈，再朝引擎蓋開1槍，警方趨前見陳手邊有一把手槍，再對空鳴槍威嚇，將人拉下車壓制逮捕。警方在轎車和屋內搜出2把改造衝鋒槍、2把改造手槍、85發子彈，另有2件防彈衣以及上百包毒品，移送時陳又喊腳痛，要求坐輪椅。

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