影／車停路中昏睡汽車駕駛座 殯葬從業員疑持毒還毒駕

從事殯葬業的陶姓男子今天凌晨將車停在路中央，昏睡在汽車駕駛座，警消人員到場一度以為陶男僅是身體不適，朝車內察看時，赫見車上竟有多包毒品，警方懷疑陶涉嫌持有還涉及毒駕。警詢後今天將毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方同時採尿送驗，若確認有毒品反應，將依法函送並依反道交條例開罰。

海山警分局埔墘派出所今天凌晨4時32分接獲民眾報案，板橋區三民路1段有一輛汽車違停在路中央，員警會同消防救護人員到場，發現駕駛是從殯葬業的陶姓男子（34歲）疑似身體不適昏睡於車內駕駛座上。

「麥擱睏啊！」員警敲車窗叫醒陶男時，他還一度昏沉沈沉，有些答非所問，員警目視可及處發現車內有數包涉似毒品的夾鏈袋，經現場檢驗共有K他命11包、安非他命1包及一粒眠4包，陶男坦承涉嫌持有，依現行犯逮捕陶男，警詢後今依違反毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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