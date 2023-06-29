影／越南逃逸移工涉販毒 安毒藏口香糖袋警喊：right here

越南籍範姓男子涉嫌在台中市區販售安非他命，台中市刑大追溯毒品來源時發現，今年2月間在與藥腳交易時，當場被查獲，但範男起初裝傻，不願交出毒品，警方搜索後，在一包口香糖包裝內，查獲23包安非他命，刑警直說「Right here（這裡）」，範也傻眼認栽，台中地檢署近日偵結起訴。

台中市刑大偵三隊在今年二月間偵辦毒品案，溯源時發現，越南籍範姓男子（40歲）已逃逸與雇主失聯長達100多天，疑由上游藥頭交付毒品後，由他再轉交給購買的藥腳，藉此牟利，警方趁範交易時，前往查緝。

面對警方查緝，範男一開始老神在在，沉默不語，未料警方從範男外套裡，看到一包口香糖包裝，刑警經驗老道，將該口香糖包裝打開後，發現裡面藏有安非他命，刑警擔心範男不認帳，以英文直說「Right here（這裡）」，讓範男啞口無言。

經警方確認，23包安非他命重達15.46公克，市價約5萬餘元，範辯稱，不知道口香糖包裝內容物為何，僅是接受他人委託，幫忙「跑腿」。

全案警詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送台中地檢署，因範是逃逸移工，直接由移民署台中專勤隊收容，台中市刑大偵三隊也持續針對此案，追查毒品來源，淨化社會治安。

台中市刑大提醒，毒品毒性沒有輕重的區別，都會傷害使用者的身心健康，千萬不要踏出錯誤的第一步，除了自己避免毒害外，也應適時伸出友誼之手，關懷協助周遭親友，避免他們為毒所害。

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