老翁投資被詐百多萬 北警誘出23歲西裝車手再逮盯梢手

台北市信義區一名82歲老翁今年4月在網路上看見投資公司廣告，好奇下加入投資公司Line群組，對群組內投資老師話術深信不疑，詐團見老翁上鉤，引導鼓吹老翁在6月上旬，分別拿出20萬及104萬元投資，歹徒食髓知味又要老翁拿錢，幸好老翁家人察覺有異，報警抓人。

福德路派出所指出，家人發現老翁手機有多筆假投資飆股訊息，詢問後發現詐團又要老翁拿出50萬元「投資」，因此報警，警方組成專案小組，與家屬商議後將計就計，由家屬與詐團聯繫，敲定面交地點及時間。