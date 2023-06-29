老翁投資被詐百多萬 北警誘出23歲西裝車手再逮盯梢手
台北市信義區一名82歲老翁今年4月在網路上看見投資公司廣告，好奇下加入投資公司Line群組，對群組內投資老師話術深信不疑，詐團見老翁上鉤，引導鼓吹老翁在6月上旬，分別拿出20萬及104萬元投資，歹徒食髓知味又要老翁拿錢，幸好老翁家人察覺有異，報警抓人。
福德路派出所指出，家人發現老翁手機有多筆假投資飆股訊息，詢問後發現詐團又要老翁拿出50萬元「投資」，因此報警，警方組成專案小組，與家屬商議後將計就計，由家屬與詐團聯繫，敲定面交地點及時間。
家屬與詐團約定忠孝東路超商交付50萬元，西裝筆挺的「投資專員」如期到來收款，埋伏員警一擁而上，當場逮捕沈姓詐騙車手（23歲）；警方料到還有同夥在附近把風，一併查獲在超商對面負責盯哨的陳姓男子（26歲），當場查扣行動電話、偽造工作證、公司印章及取款收據等證物，全案警詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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