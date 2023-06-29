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母控5億男婚姻無效 10餘分調解破局

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

賴母委任律師王彥（右）昨到庭和對造夏男或其律師調解。記者曾健祐／攝影
賴母委任律師王彥（右）昨到庭和對造夏男或其律師調解。記者曾健祐／攝影
台中賴姓高中生墜樓身亡，生前繼承五億元遺產、和夏姓地政士助理登記同婚，檢方查無夏行凶跡證，夏被控殺人部分不起訴；賴的母親另對夏提民事婚姻無效之訴，台中地方法院昨傳雙方到庭，夏男僅委由律師到場，調解十多分鐘就確認無共識破局，後續進入訴訟程序。

賴母昨重申兒子不可能輕生，控訴夏男做了傷天害理的事才不敢親自出庭面對；賴母委任律師王彥說，夏男昨未出庭，對造律師也未多作表達，雙方都可預見調解不成立，他們尊重夏男的訴訟權利，但以家屬立場仍希望夏出來面對。

王彥指出，後續將進入訴訟程序，由法官判斷婚姻有效與否，就檢方認定夏男假結婚依偽造文書使公務員登載不實罪嫌起訴，若刑事判決成立，對他們民事訴訟有利，一旦確認婚姻無效，夏將無法繼承賴的遺產，但也不能保證民事認定會比照刑事。

賴母六月二日委由律師遞狀對夏男提婚姻無效之訴，台中地院昨下午三點安排兩造強制調解，因調解不成立將另分案，承審法官還需確認賴母替已滿十八歲兒子提婚姻無效之訴有無不適格問題。

曾經擔任家事庭法官的律師陳清怡指出，確認婚姻無效之訴是家事事件法第三條第一項之甲類事件，依據同法第卅九條第一項、第二項，此類事件除了特別規定外，得由第三人向訟爭關係當事人雙方提起，賴母得以第三人身分提起確認婚姻無效之訴，過去也有類似的判例認定當事人適格。

台中地檢署六月廿一日偵結，夏男及其父親殺人罪嫌不足不起訴，但夏在無結婚真意下赴戶政事務所辦理同性結婚登記，致僅有形式審查權的公務權將不實事項登載公文書，並換發身分證，損害戶政機關管理結婚登記正確性，依使公務員登載不實罪嫌起訴夏。

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