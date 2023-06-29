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「漸凍」槍毒犯又涉案 警開槍逮人

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

患有「漸凍症」的槍毒犯陳志明，被抓過七次，多次拒捕，昨天再因改槍製毒被捕；移送時要求坐輪椅，一副病懨懨模樣。記者翁至成／攝影
患有「漸凍症」的槍毒犯陳志明，被抓過七次，多次拒捕，昨天再因改槍製毒被捕；移送時要求坐輪椅，一副病懨懨模樣。記者翁至成／攝影
患有「漸凍症」的槍毒要犯陳志明曾多次拒捕，台北市警方查出他又涉嫌販賣槍毒，昨天凌晨出動廿多人到新北市新店區埋伏，趁陳從租屋處下樓上車時圍捕，開兩槍威嚇後逮人，搜出四把長短槍、八十五發子彈、二件防彈衣和上百包毒品，檢察官訊後向法院聲請羈押。

警方指出，陳之前已因槍毒被抓過七次，其中六次拒捕，還多次向警察開槍，但靠著「漸凍症」診斷證明，且每次到地檢署或法院就一副「病懨懨」，屢獲交保，持續犯案。

警方調查，陳志明精通改槍，以不要命出名，生性多疑、槍不離身，隨時更換據點藏匿，新店住處僅租一周，就留下紙條要同夥幫忙轉移屋內槍枝

台北市警方查出他涉嫌販賣槍毒，昨天凌晨動員廿名警員埋伏在陳租屋處樓下，趁陳昨天凌晨四時許步出家門坐上同夥轎車，先朝轎車丟震撼彈，再朝引擎蓋開一槍，警方趨前見陳手邊有一把手槍，再對空鳴槍威嚇，將人拉下車壓制逮捕；二名共犯一併被逮。

警方共在車子和屋內搜出兩把改造衝鋒槍、兩把改造手槍、八十五發子彈，另有兩件防彈衣以及上百包毒品。移送時陳又喊腳痛，要求坐輪椅

據了解，陳志明十九年前在板橋地下兵工廠遭警查緝，他拿手榴彈和警方對峙，僵持七個小時，警方策動家屬溫情喊話才降服。

陳入監服刑八年，假釋出獄又重操舊業，前年三月被警方鎖定尾隨至西門町，陳發現警察，從身上外套右邊口袋開槍，幸好警方及時閃過沒受傷。

陳事後出示漸凍症診斷證明，稱要長期接受治療，獲檢方以十萬元交保；他自假釋出獄以來，十九年來之前已被抓過七次，都是改槍賣毒，都因患有漸凍症獲交保。

警方說，陳確實罹患漸凍症，法院有診斷紀錄，只是他平日看起來正常，監視器顯示都是自由活動、上下樓無礙，一旦被抓，才一副病懨懨模樣。

陳志明上月十日也因槍砲罪被抓，警方當時攻堅入屋，陳同樣拒捕，朝警察開槍，警方回擊六槍，陳腹部、右大腿各中一槍才就逮，檢察官視訊偵訊後直接交保。

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