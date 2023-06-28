詐騙金流終歸虛擬貨幣 新北警強化科技偵查

資訊科技快速發展，犯罪手法也漸趨數位化，新北警近期偵查幾起犯罪案件，發現其背後金流最後都流往虛擬貨幣帳戶，為提升科技辦案能力，邀請虛擬貨幣調查專家蔡孟凌，授課虛擬貨幣操作生態及犯罪解洗錢方式，洞悉詐團洗錢金流。

新北警近期成功偵破詐騙拘禁案、瓦解華山幫及弘仁會等組織犯罪，有鑒犯罪手法逐漸數位化，為全面提升科技偵查能量，特別辦理「科技偵查教育訓練」，依科技偵查、警政系統、公開情資、數位鑑識及資訊安全等面向規劃課程。

同時也協請警政署、刑事局、加密貨幣分析專家，搭配實際偵查案例講解各項警政資訊系統或公開來源情資等運用技巧，強化警方科技偵查能力。

睿科金融科技公司執行長、虛擬貨幣調查專家蔡孟凌表示，面對涉及虛擬通貨的案件分析，應引進主動式偵查模式思維，可能為同一詐騙集團案件加以群組思考，從建構假投資平台、鎖定並取信被害人、誘騙投資、套牢榨取、收網洗錢等階段涉及的手法，掌握其詐騙犯罪模式與事證，達到全面與深入打擊。

新北警察局長廖訓誠表示，科技偵查技術非僅刑案偵查人員該具備，當案件發生時，第一線受理員警也必須擁有相關科技偵查基礎認知，才能有效且全面受理相關事證。