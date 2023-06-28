台南雙警命案悲劇後 明德外役監受刑人試戴3萬元電子手環

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

矯正署台南明德外役監去年8月發生受刑人林信吾脫逃殺害雙警，外役監如何監管倍受外界檢討，矯正署為防免脫逃憾事重演，採購新式電子手環設備於明德外役監試用，本月完成計畫委託作業，下月正式試用，為期1年，如效益良好，未來推廣到全國適用。

法務部長蔡清祥說，矯正署推動科技化管理獄政，從嘉義監獄延伸到屏東、雲林監獄等，明德外役監試辦如技術成熟到一定程度，可將相關設備運用在受刑人自主監外作業、返家探視。

桃園八德外役監目前使用UWB手環定位技術，需靠基地台傳輸資訊，監控範圍較小，新式電子手環運用GPS技術，可全方位掌握受刑人動態。

矯正官員說，新的電子手環一組造價3萬多元，先期以2000多萬元採購350組，這只手環可精準定位受刑人所在位置約20公尺之內，各監所的勤務中心一旦發現有受刑人脫逃、破壞設備的情事，即可早一步圍捕。

官員說，運用新的電子手環可減少脫逃可能性，於脫逃事件發生後即時應變，明德外役監試辦期間，將蒐集相關數據作為後續擴充的基礎。

法務部表示，明德外役監勤務中心設置的科技監控系統，有運用定位感測科技輔以電子圍籬畫定及區域逾越、裝置拆卸警戒等功能，據以進行受刑人動態監控，將於計畫試行期間蒐集相關裝置、系統運用問題及事件告警等資訊進行評估、以規畫合適的監控機制。

明德外役監試辦的電子手環一只3萬元。記者王聖藜／攝影
明德外役監試辦的電子手環一只3萬元。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
明德外役監試辦的電子手環一只3萬元。記者王聖藜／攝影
明德外役監試辦的電子手環一只3萬元。記者王聖藜／攝影

外役監 受刑人 監獄

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