台南雙警命案悲劇後 明德外役監受刑人試戴3萬元電子手環

矯正署台南明德外役監去年8月發生受刑人林信吾脫逃殺害雙警，外役監如何監管倍受外界檢討，矯正署為防免脫逃憾事重演，採購新式電子手環設備於明德外役監試用，本月完成計畫委託作業，下月正式試用，為期1年，如效益良好，未來推廣到全國適用。

法務部長蔡清祥說，矯正署推動科技化管理獄政，從嘉義監獄延伸到屏東、雲林監獄等，明德外役監試辦如技術成熟到一定程度，可將相關設備運用在受刑人自主監外作業、返家探視。

桃園八德外役監目前使用UWB手環定位技術，需靠基地台傳輸資訊，監控範圍較小，新式電子手環運用GPS技術，可全方位掌握受刑人動態。

矯正官員說，新的電子手環一組造價3萬多元，先期以2000多萬元採購350組，這只手環可精準定位受刑人所在位置約20公尺之內，各監所的勤務中心一旦發現有受刑人脫逃、破壞設備的情事，即可早一步圍捕。

官員說，運用新的電子手環可減少脫逃可能性，於脫逃事件發生後即時應變，明德外役監試辦期間，將蒐集相關數據作為後續擴充的基礎。