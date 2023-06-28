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竹聯幫明仁會南投吸收少年犯罪 警逮19人到案

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣警察局為打擊幫派囂張氣焰、遏止幫派吸收少年犯罪，跨區整合新北等地警方共組專案小組，分別在南投縣、 新北市等地執行搜索、拘提，檢肅相關徐姓犯嫌等19人到案，調查後依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法妨害秩序等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

南投縣警局指出，戶籍設於南投縣的徐姓犯嫌，於北部地區參與竹聯幫明仁會幫派活動後，自今年起為擴大幫派勢力版圖，積極返鄉吸收南投縣集集鎮、水里鄉、信義鄉一帶青年、學生，動輒藉故尋仇、暴力鬥毆，1月間涉嫌率眾持槍械、球棒、刀械侵入被害人住家，強壓被害人至 山區毆打、3 月間曾帶同青少年北上高調參與幫派餐宴、4 月底又涉嫌 糾眾參與鬥毆案件，已嚴重危害社會秩序，造成民眾不安。

南投縣警局掃黑專責隊、竹山分局、集集分局、少年警察隊、刑事局掃黑專責隊，及新北市政府警察局土城分局等單位共組專案小組，報請南投地檢署檢察官宇軒指揮偵辦，日前分別在南投縣、 新北市等地執行搜索、拘提，檢肅相關犯嫌19人到案。

全案共計查扣手槍1把、子彈5顆、刀械、棍棒、第三級毒品K他命等證物及違禁品，訊後移送南投地檢署偵辦， 另徐嫌帶同青少年參與幫派飲宴部分，也依兒童及少年福利與權益保障法函請南投縣政府裁處。

南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供
南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供
南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供
南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供
南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供
南投縣警察局掃蕩不良幫派吸收少年犯罪滋事，共逮捕徐姓主嫌等19人，並起出刀槍等作案工具，訊後依法究辦。圖／南投縣警局提供

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