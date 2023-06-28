包裹藏安毒郵寄回台 鶯歌某里長兒人在國外涉運毒

新北市鶯歌區某里長兒子，涉嫌多次從國外寄回藏有毒品安非他命包裹回台。新北市刑大接獲線報派員蒐證，這個月8日下午偕同三峽警方前往里長位於鶯歌住處，當場搜扣含毒包裹，一併帶回偵辦。偵詢時里長稱，兒子人在國外，不清楚他寄回來的包裹內容物為何？目前已循線通知里長兒子返台說明釐清。

據了解，新北市鶯歌區某里長的兒子，涉嫌多次從國外郵寄含有毒品安非他命的包裹到鶯歌家中。新北市刑大獲報檢舉派員蒐證，這個月8日下午，偕同三峽警分局持搜索票前往里長家中查察，當場查扣含有毒品安非他命包裹，一併帶回查辦。

偵詢時里長供稱，兒子人在國外，不清楚他寄回來的包裹裡面藏毒，目前正循線通知里長兒子返台說明釐清，依毒品罪嫌偵辦，另持續追查上游及有無其他共犯涉案。

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