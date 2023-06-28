影／新店槍響畫面曝！漸凍人「感覺怪怪的」 果然警就在樓下等他

台北市警方今天早上跨轄至新北市新店區，逮捕患有漸凍症、以「不要命」出名的槍毒人口陳志明，據悉，陳今天回家後因感覺「怪怪的」，認為自己遭到警方鎖定，正要搭友人的車轉移據點，孰料才下樓剛上車，警方果然就在樓下埋伏等待，由於他過去曾開槍襲警，霹靂小組見他出現立刻開槍喝斥逮人。

開槍影片曝光，只見陳志明上車後，連後座門都還沒關，警方就持槍、盾牌大聲喝斥「下車」、「不要動」、「手舉高」，見陳沒反應先朝轎車引擎蓋開一槍，不斷叫喊「出來」、「手舉高」、「不要動其他東西」，接著再對空開一槍，霹靂小組見場面有優勢，趁隙開右後車門將陳拉下車逮捕，無人受傷。

萬華警方日前接獲情資，指槍毒慣犯陳志明窩藏在新店安泰路公寓，蒐證後聯合士林、北市刑大共組專案小組偵辦，昨天晚上就驅車至新店區埋伏，待到凌晨5點多見他終於「現身」，義無反顧攔截逮人。

警方在座車查獲改造手槍1把、子彈10發，並逮捕後坐的陳志明（48歲）和駕駛張姓男子（45歲），隨後至陳公寓住處搜索，一查大驚，竟有火力十足的長槍！查獲衝鋒槍2把、改造手槍1把、子彈50餘發、毒品安非他命、海洛因數十包、毒品分裝工具一批等證物。

警方在陳住處發現1枚疑似土製爆裂物，緊急通知刑事局防爆小組，經研判爆裂物是點火式的未現場引爆，以防火爆毯包裹帶走；由於警方在屋內沒有找到陳的共犯王姓男子（59歲），隨後至他工作地點拘提到案，據悉他是屋主，無償提供住處給陳。

據了解，陳志明精通槍枝改造，又「產品優良」生意頻頻上門，短槍一把5萬、長槍30萬價格極優惠。警方在他屋內搜索時，意外發現他留下一張紙條，上面寫「我有事先出去忙，家裡有包垃圾，請你務必要趕緊幫我丟在原本的地方，因昨天回家感覺怪怪的」，沒想到一語成讖，陳才下樓大批警力就在等他。