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影／毒品慣犯破曉逛大街 蘆洲警識破口罩夾層藏毒品
新北市1名43歲周姓吸毒慣犯，日前凌晨在蘆洲區復興路上行走，不巧被熟識的警員看見，隨即攔下盤查，果然發現他將口罩割開藏了1包安非他命，帶回派出所詢問後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
蘆洲警分局集賢派出所警員何志煒、王彥翔，21日凌晨4許騎乘機車巡邏時，看見轄內毒品列管人口周姓男子獨自在路上行走，便將他攔下盤查，對話過程中，周男支支吾吾、不時摀嘴咳嗽，更令人起疑。
員警在他拿下口罩時，眼尖看到口罩內層破損，檢查發現根本就是刻意割開，藏了1包安非他命（0.41公克），當場宣告權利逮回派出所，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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