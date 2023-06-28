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影／毒品慣犯破曉逛大街 蘆洲警識破口罩夾層藏毒品

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名43歲周姓吸毒慣犯，日前凌晨在蘆洲區復興路上行走，不巧被熟識的警員看見，隨即攔下盤查，果然發現他將口罩割開藏了1包安非他命，帶回派出所詢問後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局集賢派出所警員何志煒、王彥翔，21日凌晨4許騎乘機車巡邏時，看見轄內毒品列管人口周姓男子獨自在路上行走，便將他攔下盤查，對話過程中，周男支支吾吾、不時摀嘴咳嗽，更令人起疑。

員警在他拿下口罩時，眼尖看到口罩內層破損，檢查發現根本就是刻意割開，藏了1包安非他命（0.41公克），當場宣告權利逮回派出所，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。

周姓男子將口罩割開藏毒，被員警眼尖找到安非他命。記者林昭彰／翻攝
周姓男子將口罩割開藏毒，被員警眼尖找到安非他命。記者林昭彰／翻攝
毒品慣犯周姓男子將口罩割開藏毒，被員警眼尖找到安非他命。記者林昭彰／翻攝
毒品慣犯周姓男子將口罩割開藏毒，被員警眼尖找到安非他命。記者林昭彰／翻攝

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口罩 毒品

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