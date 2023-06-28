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「漸凍人」新店開車撞警！警開2槍阻止 搜出4把槍與製毒原料
台北市警方今天清晨拂曉出擊，在新北市新店安泰路住處埋伏，欲抓捕擁槍慣犯陳志明，見他開車回家一出現，立刻上前抓人，孰料他拒捕更意圖衝撞員警，警方情急之下朝陳志明座車開兩槍，並順利將他逮捕。
據了解，警方掌握情資，陳志明擁槍枝和毒品在新店窩藏，經蒐證多時，今天凌晨5點多收網逮人。警方先逮捕陳志明後，在另一據點逮捕陳的共犯王姓男子（59歲），警方目前查獲2把長槍、2把短槍，以及大批子彈、毒品、製毒原料等證物；現場有一個爆裂物，經刑事局防爆小組研判，爆裂物是點火式的未現場引爆，以防火爆毯包裹帶走，詳細案情警方仍在調查釐清。
據了解，陳志明過去數度開槍襲警，今年5月才因拒捕跟警方駁火，已是警局常客，卻因患有漸凍症都沒被收押，才頻頻鬧事。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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