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「漸凍人」新店開車撞警！警開2槍阻止 搜出4把槍與製毒原料

聯合報／ 記者翁至成王長鼎／台北即時報導

台北市警方今天清晨5點多在新店抓捕擁槍慣犯陳志明，他拒捕更開車意圖衝撞員警，警方對他座車開兩槍逮人。記者王長鼎／翻攝
台北市警方今天清晨5點多在新店抓捕擁槍慣犯陳志明，他拒捕更開車意圖衝撞員警，警方對他座車開兩槍逮人。記者王長鼎／翻攝

台北市警方今天清晨拂曉出擊，在新北市新店安泰路住處埋伏，欲抓捕擁槍慣犯陳志明，見他開車回家一出現，立刻上前抓人，孰料他拒捕更意圖衝撞員警，警方情急之下朝陳志明座車開兩槍，並順利將他逮捕。

據了解，警方掌握情資，陳志明擁槍枝毒品在新店窩藏，經蒐證多時，今天凌晨5點多收網逮人。警方先逮捕陳志明後，在另一據點逮捕陳的共犯王姓男子（59歲），警方目前查獲2把長槍、2把短槍，以及大批子彈、毒品、製毒原料等證物；現場有一個爆裂物，經刑事局防爆小組研判，爆裂物是點火式的未現場引爆，以防火爆毯包裹帶走，詳細案情警方仍在調查釐清。

據了解，陳志明過去數度開槍襲警，今年5月才因拒捕跟警方駁火，已是警局常客，卻因患有漸凍症都沒被收押，才頻頻鬧事。

台北市警方今天清晨5點多在新店抓捕擁槍慣犯陳志明，他拒捕更開車意圖衝撞員警，警方對他座車開兩槍逮人。記者王長鼎／翻攝
台北市警方今天清晨5點多在新店抓捕擁槍慣犯陳志明，他拒捕更開車意圖衝撞員警，警方對他座車開兩槍逮人。記者王長鼎／翻攝

台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝
台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝

台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝
台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝

台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝
台北市警方在犯嫌陳志明車上和新店住處搜出2把長槍、2把短槍，大量毒品與製毒原料等證物。記者翁至成／翻攝

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