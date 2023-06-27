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影／彰化和美工廠二代沉迷改槍 警昨收網查扣7槍159彈
彰化縣黃姓男子是工廠二代，但父親高齡後未再接手經營，黃利用工廠倉庫，當作是改造槍支的基地，沉迷改造，還疑似透過在拍賣網站，刊登「玩具槍」為名義，尋求買家牟利，台中市少年警察隊獲報後，昨天前往搜索，當場查扣7槍159彈，因黃拒絕夜間訊問，目前仍在警詢中。
台中市少年警察隊近日接獲線報，有賣家在知名露天拍賣網站，刊登販售「玩具槍」，但實際上疑有掛羊頭賣狗肉，透過該方式，尋求購買改造槍支的買家，進而賣槍牟利，而且該賣家急欲在買家面前，展示「研究成果」。
台中市少年隊與市刑大偵三隊、彰化縣和美警分局等單位，成立專案小組偵辦，發現過去已有類似素行的黃姓男子（54歲）涉案，昨天下午前往彰化和美的倉庫查緝，當場查獲黃男，查扣涉案改造手槍7把、手槍子彈55發、霰彈槍子彈104發、半成品改造槍管7支、半成品槍身部件16件、改造工具一批等贓證物。
經查，黃男是家中獨子，父親過去在地經營工廠，不過已經退休，但透過黃男居住的透天厝，仍明顯比一般農舍還要豪華，顯示其家境尚屬優渥，而黃也背著父親，利用住家旁的倉庫，改造槍支，過去黃已有涉及槍砲案件，遭檢警查獲紀錄。
經查，黃男否認有改槍販售的行為，辯稱只是熱愛生存遊戲，改造槍支只是「個人興趣」。
全案將在警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪，將黃男移送彰化地檢署偵辦。
台中市少年隊表示，明年總統、立委大選將至，若有不法槍支流入市面，恐對台灣社會安寧造成影響，因此在今年的「青春專案」前夕，一舉破獲黃姓男子涉及的改造槍支工廠，有效宣示打擊不法、保護青少年的決心。
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