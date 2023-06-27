影／竹聯幫弘仁會成員囚人12天搞詐 刑事局救出2女1男

刑事局電偵大隊去年底偵辦一起假手機軟體詐騙案時，另外發現基隆地區有車手團在活動，因此報請檢察官另案偵查，上月底出動特警前往基隆攻堅，帶回江姓男子等4名犯嫌，以及3名被囚禁在公寓內的2女1男，其中一名被害人已被軟禁長達12天，江有竹聯幫弘仁會背景，警詢後依法送辦。

刑事局電偵大隊與新北市刑大在去年10月中旬，偵辦台新銀行假APP詐騙案時，另外發現有一團車手團在基隆地區活動，提領贓款，電偵大隊報請基隆地檢署愛股檢察官指揮後，新北市刑大、基隆市第二警分局共組專案小組偵辦。

經連月偵搜後，上月22日專案小組出動特警，前往基隆市信義區一處公寓攻堅，帶回江姓男子（48歲）等4人，也意外發現，江等人為了控制提供人頭戶的黃姓男子（34歲）等一男兩女，將黃等3人也囚禁在該公寓房間內，其中黃被囚禁達12天之久，期間江等人還對被害人以言詞恐嚇方式，限制行動。

警方將江男等人帶回詢問後，發現江男是竹聯幫弘仁會背景，全案警詢後依組織犯罪、洗錢防制法、詐欺、妨害自由等罪，移送基隆地檢署偵辦，檢方訊問後，命江以5萬元交保，其餘涉案人處分交保、限制住居，全案也擴大溯源，追查其他共犯。