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影／竹聯幫弘仁會成員囚人12天搞詐 刑事局救出2女1男

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局電偵大隊去年底偵辦一起假手機軟體詐騙案時，另外發現基隆地區有車手團在活動，因此報請檢察官另案偵查，上月底出動特警前往基隆攻堅，帶回江姓男子等4名犯嫌，以及3名被囚禁在公寓內的2女1男，其中一名被害人已被軟禁長達12天，江有竹聯幫弘仁會背景，警詢後依法送辦。

刑事局電偵大隊與新北市刑大在去年10月中旬，偵辦台新銀行假APP詐騙案時，另外發現有一團車手團在基隆地區活動，提領贓款，電偵大隊報請基隆地檢署愛股檢察官指揮後，新北市刑大、基隆市第二警分局共組專案小組偵辦。

經連月偵搜後，上月22日專案小組出動特警，前往基隆市信義區一處公寓攻堅，帶回江姓男子（48歲）等4人，也意外發現，江等人為了控制提供人頭戶的黃姓男子（34歲）等一男兩女，將黃等3人也囚禁在該公寓房間內，其中黃被囚禁達12天之久，期間江等人還對被害人以言詞恐嚇方式，限制行動。

警方將江男等人帶回詢問後，發現江男是竹聯幫弘仁會背景，全案警詢後依組織犯罪、洗錢防制法、詐欺、妨害自由等罪，移送基隆地檢署偵辦，檢方訊問後，命江以5萬元交保，其餘涉案人處分交保、限制住居，全案也擴大溯源，追查其他共犯。

刑事局呼籲，國人勿輕信網路求職廣告或網友提供來路不明之求職管道，尤其標榜「短期打工」、「出借帳戶小額借貸」等話術，都有可能是控車集團騙局，如有發現請立即向警察機關檢舉；刑事局將持續打擊犯罪組織、斬斷不法集團金流，保障人民生命、財產安全，避免淪為黑道幫派私行拘禁的受害人。

基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，帶回江等涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，帶回江等涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，救出3名被害人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，救出3名被害人，查扣涉案贓證物。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，帶回江等涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，帶回江等涉案4人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，救出3名被害人。記者陳宏睿／翻攝
基隆市江姓男子涉嫌籌組車手團，囚禁提供人頭戶的被害人，刑事局上月底攻堅，救出3名被害人。記者陳宏睿／翻攝

基隆 車手 竹聯幫 弘仁會 詐騙

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