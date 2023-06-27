彰化寵物店員遭開山刀砍重傷 兩惡煞被聲押禁見
宜蘭縣張姓、陳姓兩名男子本（6）月25日晚間闖入彰化縣員林市一家寵物店，亂刀砍斷林姓店員右手臂，林重傷昏迷送醫搶救；二名凶嫌落網後被移送偵辦，彰化地檢署今依涉犯殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
寵物店業者的友人指出，張嫌（18歲）和陳嫌（19歲）本月22日到店內廿二日看貴賓狗，並未與店員發生衝突，但25日晚間再來時，看到林男（24歲）二話不說就砍，還說「要他一隻手」，懷疑預謀尋仇。
警方調查，張、陳日前透過網路向寵物店買貴賓狗，認為店員服務態度不佳，心生不滿，前晚上門理論，雙方口角，二嫌先噴辣椒水，不只噴到林男和另兩名女店員，嫌犯也被波及，疑似更憤怒持開山刀、榔頭猛砍猛打林男，一旁女店員立即報警。
警消據報趕到，林男倒在血泊中，身上8、9處刀傷，右手臂已被砍斷，轉送到彰化基督教醫院時昏迷指數三，斷臂已難接回，頭部大量出血，在加護病房搶救。警詢後依殺人、重傷害、毀損等罪嫌把張、陳二嫌移送彰化地檢署偵辦。地檢署指派檢察官鄭文正指揮彰化縣警察局員林分局組成專案小組偵辦，今認為張、陳兩人涉嫌重大，且所犯為殺人未遂重罪，有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲押獲准。
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