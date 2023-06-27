彰化寵物店員遭開山刀砍重傷 兩惡煞被聲押禁見

宜蘭縣張姓、陳姓兩名男子本（6）月25日晚間闖入彰化縣員林市一家寵物店，亂刀砍斷林姓店員右手臂，林重傷昏迷送醫搶救；二名凶嫌落網後被移送偵辦，彰化地檢署今依涉犯殺人未遂、重傷害、毀損、恐嚇等罪嫌，有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

寵物店業者的友人指出，張嫌（18歲）和陳嫌（19歲）本月22日到店內廿二日看貴賓狗，並未與店員發生衝突，但25日晚間再來時，看到林男（24歲）二話不說就砍，還說「要他一隻手」，懷疑預謀尋仇。

警方調查，張、陳日前透過網路向寵物店買貴賓狗，認為店員服務態度不佳，心生不滿，前晚上門理論，雙方口角，二嫌先噴辣椒水，不只噴到林男和另兩名女店員，嫌犯也被波及，疑似更憤怒持開山刀、榔頭猛砍猛打林男，一旁女店員立即報警。