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消費糾紛？雙煞砍斷店員手臂
張姓、陳姓男子前晚持開山刀闖入彰化縣員林市一家寵物店，亂刀砍斷林姓店員右手臂，林重傷昏迷送醫搶救；二名凶嫌落網供稱，不滿林服務態度才行凶，警方初步研判是消費糾紛導致，不過不排除其他可能，依殺人、重傷害等罪嫌送辦，擴大追查。
寵物店友人說，十八歲張男和十九歲陳男廿二日曾來店裡看貴賓狗，並未與店員發生衝突，廿五日晚間再來時，二話不說看到林男就砍，還說「要他一隻手」，懷疑預謀尋仇。
警方調查，張、陳二人家住宜蘭，日前透過網路向寵物店買貴賓狗，認為店員服務態度不佳，心生不滿，前晚上門理論，雙方口角。二嫌先噴辣椒水，不只噴到廿四歲林男和另二名女店員，自己也被波及，接著二人持開山刀、榔頭猛砍林男，一旁女店員立即報警。
消防人員前往救護，到場見林男倒在血泊中，身上八、九處刀傷，右手臂已被砍斷，先送員林基督教醫院再轉送彰基醫院，到院時昏迷指數三，斷臂已難接回，頭部大量出血，在加護病房搶救中。女店員被辣椒水波及，送醫無大礙。
警方趕到制伏張男、陳男，初步調查二人疑因購物糾紛行凶，不過不排除其他可能，依殺人、重傷害、毀損等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
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