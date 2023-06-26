快訊

汽機車不論行人遠近「都要讓」喊卡 今重議標準結果出爐

散布假訊息、課堂爆歧視性騷 王鴻薇向中原大學檢舉毒理專家招名威

走斑馬線卻遭拖吊車撞飛 留美大學生暑假返台實習遇死劫

反毒有功頒獎典禮 基隆地檢江柏青偵辦貨櫃運毒獲獎

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今天舉辦「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，表揚於反毒領域有功人士團體；法務部表示，本次獲獎人士與團體共分為「防毒監控組」、「拒毒預防組」、「緝毒合作組」、「毒品戒治組」4大組別，共26位人士與團體獲獎，每一個獲獎的人士與團體都有在毒品防制工作上有特殊貢獻。

「防毒監控組」台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，即長期帶領毒物實驗室團隊，除開發新興毒品分析檢驗技術外，更協助警方辦理多起毒品證物委驗，有助於主管機關新增列管毒品及防毒監控。

「拒毒預防組」來自民間的「玉山志工基金會」自2021年起投入「逆境少年家庭支持方案試辦計畫」，致力推廣反毒教育及兒少保護工作，深入矯正學校改善輔導諮商空間，關懷輔導曾接觸毒品青少年，希望將反毒教育向下扎根。

「緝毒合作組」基隆地檢署檢察官江柏青偵辦多起轄區販毒案，致力社區、公眾場所毒品掃蕩，另指揮偵辦數起大型漁船、貨櫃的跨國運輸毒品案件，法務部指從源頭有效根絕毒品流入市場，緝毒成效卓越。

在「毒品戒治組」方面，宜蘭縣「渡安居女性關懷協會」長期協助曾接觸毒品女性更生人或受收容人，在面臨人生低潮時提供安置處所，給予生活照顧及心理輔導，同時逐步引導她們回歸社會，如同家人們陪伴女性藥癮者，讓她們重建信心。

法務部今天舉辦112年反毒有功人士團體頒獎典禮。記者王聖藜／攝影
法務部今天舉辦112年反毒有功人士團體頒獎典禮。記者王聖藜／攝影

毒品 反毒 法務部

延伸閱讀

聯合國：合成毒品迅速增加 助長全球非法市場

北榮巴比妥毛髮檢驗 有望縮短研發期

苯巴比妥頭髮檢驗法加速研發 台北榮總曝最新進度

連江縣府在基隆辦標竿學習營 縣長王忠銘推崇「港都變了」

相關新聞

2宜蘭惡煞衝彰化寵物店 店員手臂遭砍斷昏迷搶救中

彰化縣員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀對林姓店員一陣亂砍，林男右臂被砍斷，大量出血，...

拉駕駛手摸引擎蓋問「燙不燙」 桃警執法惹議介入調查

桃園龜山警分局龜山派出所24日晚間前往某汽車旅館臨檢，發現一名謝姓嫌犯房間充斥彩虹菸毒品味，盤問中發現2名男子提前開車離...

5億高中生案確認婚姻無效調解庭 夏姓配偶是否出庭猜測多

台中5億高中生案，夏姓男子被檢察官以無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴，賴母也向台中地方法院提出確認婚姻無效事件告訴。依法，...

影／打蛇打七寸！台中警連破人蛇集團 已查39案抓85人

台中市警局持續打擊人口販運集團，打擊人蛇，根據截至本月23日統計數據，市警局已查獲國內招募集團成員39案85人，因部分涉...

去年毒品查獲近1萬公斤創新高 蔡英文：讓社會安全網更穩固

蔡英文總統今出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮，她表示，去年毒品查獲量將近1萬公斤創新高，也提到去年相較2016年...

五億生案婚姻無效之訴後天開庭 律師斷言夏男「讓調解破裂」

台中五億賴姓高中生墜樓案，台中地檢署在21日偵結，認定夏姓父子涉殺人罪不起訴，但夏姓男子被認定無結婚真意，涉嫌偽造文書，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦