反毒有功頒獎典禮 基隆地檢江柏青偵辦貨櫃運毒獲獎
法務部今天舉辦「112年反毒有功人士團體頒獎典禮」，表揚於反毒領域有功人士團體；法務部表示，本次獲獎人士與團體共分為「防毒監控組」、「拒毒預防組」、「緝毒合作組」、「毒品戒治組」4大組別，共26位人士與團體獲獎，每一個獲獎的人士與團體都有在毒品防制工作上有特殊貢獻。
「防毒監控組」台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌，即長期帶領毒物實驗室團隊，除開發新興毒品分析檢驗技術外，更協助警方辦理多起毒品證物委驗，有助於主管機關新增列管毒品及防毒監控。
「拒毒預防組」來自民間的「玉山志工基金會」自2021年起投入「逆境少年家庭支持方案試辦計畫」，致力推廣反毒教育及兒少保護工作，深入矯正學校改善輔導諮商空間，關懷輔導曾接觸毒品青少年，希望將反毒教育向下扎根。
「緝毒合作組」基隆地檢署檢察官江柏青偵辦多起轄區販毒案，致力社區、公眾場所毒品掃蕩，另指揮偵辦數起大型漁船、貨櫃的跨國運輸毒品案件，法務部指從源頭有效根絕毒品流入市場，緝毒成效卓越。
在「毒品戒治組」方面，宜蘭縣「渡安居女性關懷協會」長期協助曾接觸毒品女性更生人或受收容人，在面臨人生低潮時提供安置處所，給予生活照顧及心理輔導，同時逐步引導她們回歸社會，如同家人們陪伴女性藥癮者，讓她們重建信心。
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