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2宜蘭惡煞衝彰化寵物店 店員手臂遭砍斷昏迷搶救中

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀對林姓店員一陣亂砍，林男右臂被砍斷，大量出血，陷入昏迷搶救中，陳姓、張姓行凶男子依殺人、重傷害罪嫌送辦。

警方調查，張男(18歲)、陳男(19歲)兩名犯嫌家住宜蘭，日前透過網路要向員林寵物店買貴賓狗，卻認為店員服務態度不佳，心生不滿，昨晚特地跑到彰化員林的寵物店上門找店員理論，但雙方又一言不合發生口角。

陳男和張男預藏辣椒水、和開山刀等凶器，二人先朝林姓店員噴辣椒水，辣椒水不只噴到林男和其他二名女店員，凶嫌自己也被辣椒水波及，二人一氣之下更抓狂，分持開山刀、榔頭猛砍猛敲林男，一旁女店員嚇到報警處理。

警方趕到後立即將行凶的張男、陳男制伏，並將林姓店員（24歲）送醫救治，員林消防分隊小隊長蔡信成說，到場時林男倒在血泊中，身上有8、9數刀傷，右手臂已被砍斷，生命跡象一度不穩定，送醫搶救中。也被辣椒水噴到的女店員送醫後並無大礙。

員林警分局長葉文啟表示，張男與陳男因雙方購物糾紛心生不滿而行凶，警方依殺人、重傷害、毀損罪嫌，將二人移送彰化地檢署偵辦。

林男則傷勢嚴重，先送員林基督教醫院再轉送彰基，到院時昏迷指數三，因手臂已斷，難以接回，且頭部有被重敲，全身約8處刀傷，出血量大，目前還昏迷，在加護病房搶救中。

員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人與店員發生消費糾紛，分持開山刀、榔頭猛砍猛敲林姓店員，店員的手臂也被砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人與店員發生消費糾紛，分持開山刀、榔頭猛砍猛敲林姓店員，店員的手臂也被砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人與店員發生消費糾紛，分持開山刀、榔頭猛砍猛敲林姓店員，店員的手臂被砍斷，目前還在搶救中。圖／警方提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人與店員發生消費糾紛，分持開山刀、榔頭猛砍猛敲林姓店員，店員的手臂被砍斷，目前還在搶救中。圖／警方提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀狂砍林姓店員，店員的手臂被砍斷，目前還在搶救中。圖／民眾提供
員林市昨晚一家寵物店發生砍人事件，二名客人認為店員態度不佳，持開山刀狂砍林姓店員，店員的手臂被砍斷，目前還在搶救中。圖／民眾提供

殺人 彰化

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