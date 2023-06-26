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嘉縣採茶工頭涉殺害女友未遂 父大義滅親報警

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義縣採茶工頭劉姓男子不滿採茶工鄧姓女友提分手，日前以電線纏繞鄧女勒昏並拘禁行動，後來劉男父親發現，大義滅親，報警抓人，檢方依殺人未遂等罪嫌，聲請羈押獲准。

檢警今天表示，現年39歲、住在梅山鄉的劉男，採茶旺季時，不僅是製茶師，也負責採茶工頭，因與43歲陸配採茶工鄧女，互有好感而交往，不過，2人交往1年多後，鄧女發現劉男個性衝動，常有爭執，日前向劉男提出分手要求。

檢警指出，被提分手的劉男心有不甘，多次傳Line給威脅鄧女，讓鄧女心生畏懼。劉男於10日深夜喝酒後，身藏電線並持鑰匙開門進入鄧女的住處，且直闖2樓臥室。劉男隨即以電線纏繞其脖子勒緊約10至20秒，鄧女被勒昏後，劉男便駕車將鄧女載至汽車旅館拘禁。過程中，意識仍有點昏沉的鄧女拜託劉男送醫，劉男並沒有理會，11日清晨，劉男又將鄧女載至梅山鄉老家拘禁。

警方表示，鄧女於11日上午趁劉男外出購物，逃至屋外，向劉男父親求救，劉父驚覺事態嚴重，不能偏袒兒子，當下先向警方報案，隨即送鄧女就醫；事後，劉男發現鄧女已不在老家，立即逃離、藏匿。

警方指出，鄧女脖子有明顯勒痕及挫傷、臉部也有腫脹情況，員警並於15日逮捕逃亡的劉男。

劉男辯稱，以電線纏繞鄧女脖子，只是嚇一嚇而已；因鄧女時常與其他男性友人有曖昧關係，加上提出分手要求，才會酒後一時衝動犯錯。

警訊後，依殺人未遂等罪嫌移送法辦，檢方複訊後，認為劉男涉及殺人未遂重罪，且有湮滅罪證嫌疑，向嘉義地方法院聲押獲准。

分手 殺人 嘉義

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