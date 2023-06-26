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拉駕駛手摸引擎蓋問「燙不燙」 桃警執法惹議介入調查

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

警方拉男駕駛的手伸進引擎蓋引發外界議論。記者周嘉茹／翻攝
警方拉男駕駛的手伸進引擎蓋引發外界議論。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山警分局龜山派出所24日晚間前往某汽車旅館臨檢，發現一名謝姓嫌犯房間充斥彩虹菸毒品味，盤問中發現2名男子提前開車離開，警方沿線追緝到該車，要求駕駛伸進引擎蓋間摸餘溫，遭同行友人非議，員警則回「有什麼意見？」引發外界議論；龜山分局今回應，將責成督察單位深入調查，並視情節依規定追究行政責任。

龜山派出所員警24日晚間前往龜山區萬壽路某汽車旅館實施臨檢，於謝姓犯嫌房間內充斥「彩虹菸」毒品味，現場還有電子秤等疑有毒品分裝販售情形，盤問中謝男稱另有2名男子提前開車離開，員警調閱沿線監視器追到湖山街產業道路停車場找到該車。

對此現場4名男子辯稱在此看夜景許久，並未到過汽車旅館，但警方碰觸引擎蓋還有餘溫，員警立即將現場人員拍照傳給謝男，確認其中2人到過汽車旅館，2人才坦承；但過程中員警將男駕駛的右手拉去碰引擎蓋及飾板間確認餘溫，大聲質問「燙不燙？」引發同行友人質疑「可以這樣子？」警方則回「你再講一次，我請他確認引擎溫度有什麼意見？」

事後畫面流傳至網路，引發網友質疑執法過當，龜山分局表示，有關本案掃蕩毒品過程員警執勤遭致非議，本分局業責成督察單位深入調查，並視情節依規定追究行政責任，加強員警執勤教育訓練，避免類似情形再次發生。

另外，執勤員警將相關人員帶回派出所進行驗尿，其中2名犯嫌分別呈現卡西酮及K他命等二、三級毒品反應，全案將依違反毒品危害防制條例函請桃園地檢署偵辦。

4名男子開車躲到龜山區湖山街產業道路停車場，辯稱看夜景卻被戳破謊言。記者周嘉茹／翻攝
4名男子開車躲到龜山區湖山街產業道路停車場，辯稱看夜景卻被戳破謊言。記者周嘉茹／翻攝

毒品 汽車旅館 臨檢

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