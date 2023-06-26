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去年毒品查獲近1萬公斤創新高 蔡英文：讓社會安全網更穩固

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供

蔡英文總統今出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮，她表示，去年毒品查獲量將近1萬公斤創新高，也提到去年相較2016年施用毒品人數漸少1萬8000人，下降3成，將繼續投入資源結合各界力量反毒，保護國人健康，讓社會安全網更穩固。

法務部今天上午在國家圖書館舉辦112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮，行政院長陳建仁協同蔡英文總統出席頒獎，蔡英文致詞說，毒品防制是政府第一要務，行政院在2017年頒布新世代反毒策略，以跨部會、跨地方、跨領域整體作戰方式抑制毒品再犯、降低毒品新生兩大目標。

蔡英文說，過去6年反毒工作有明顯成效，去年毒品查獲量達到近1萬公斤創新高，有效防堵毒品，相較於2016年，去年施用毒品人數漸少超過1萬8000人，下降3成。

蔡英文指出，政府同時精進反毒策略，去年啟動施用毒品者再犯防治計畫，更加掌握再犯關鍵期，在警察調查、檢察官偵訊階段，遇到個案就及早轉介毒防中心，還有在毒品更生人出監前，強化就業行監服務，解決出監出去路問題，協助回歸社會。

蔡英文表示，反毒挑戰大，新興毒品不斷變化，引誘青少年接觸，會要求各機關查緝、宣導、掌握國內外最新毒品，持續強化掃蕩，只要減少一位毒品施用者就可以減少一個家庭的危害，也感謝各位夥伴給予個案溫暖和支持，未來政府為繼續投入資源結合各界力量，保護國人健康，讓社會安全網更加穩固。

陳建仁致詞說，行政院依據總統「3減」指示，減少供給、減少需求、減少傷害，再次推動新世代頒布新世代反毒策略第二期，投入金額達到150億，加強阻絕境外、壓制境內、強化檢驗，全力執行再犯防治計畫，整合跨部會資源以預防、處置、治療3方向出發。

法務部長蔡清祥說，毒品是萬惡之源，衍生許多犯罪行為，感謝民間力量等單位長期付跟法務部一起做反毒教育，深入監所、學校、社區，更出錢出力辦國際研討會，會做好緝毒工作，由高檢署統合6個緝毒單位，檢、警、調、憲、海關、海巡，大家一起阻絕毒品於境外 ，也提到，檢察官會對合乎條件的吸毒者改過自新的機會，給予緩起訴治療，加強推動防止再犯計畫，做好個案管理，接住每一個需要幫助的吸毒人口。

行政院長陳建仁出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
行政院長陳建仁出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
行政院長陳建仁出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
行政院長陳建仁出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
法務部長蔡清祥出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
法務部長蔡清祥出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。圖／行政院提供
行政院長陳建仁今天協同蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。記者翁至成／攝影
行政院長陳建仁今天協同蔡英文總統出席112年全國反毒有功人士團體頒獎典禮。記者翁至成／攝影

毒品 蔡英文 反毒

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