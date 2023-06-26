果然有鬼…男開車遭攔檢滿頭大汗 南警起獲海洛因及K毒

44歲沈姓男子涉嫌持有海洛英及K他命，警詢後被依違反毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻 攝 44歲沈姓男子今天凌晨駕駛轎車，行經台南市中西區臨安路轉彎時跨越雙白線，巡邏員警發現上前攔查，除發現沈為列管毒品人口對象，且交談時神情慌張。最後在車上查獲海洛英及K他命，警詢後依違反毒品罪嫌法辦。

市警二分局所長陳柏文、警員盧卜誠，今天凌晨零點25分巡邏行經中華西路與民生路口時，發現由沈姓男子(有毒品資料)駕駛轎在臨安路轉彎跨越雙白線且車輛明顯晃動，上前攔查除發現沈男為列管毒品人口對象，且交談查證時見其全身冒汗、神情慌張。

陳柏文以手電筒照射中發現車輛地板上有遺留吸毒後吸管等可疑物品，沈除慌張先將其口袋內1包海洛英、0.26公克交出外，經員警好言規勸及後續檢查時，沈男突然長嘆口氣後乖乖將副駕駛座地板上1包米色手提袋內提出，經警員檢視內放有毒品24包海洛英、127公克及2包K他命、9.84公克。

警方將沈帶回毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後將其依毒品危害防制條例調查送辦，後續並將擴大溯源追查毒品來源及用途。據了解，沈表示毒品都是他自己使用。

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