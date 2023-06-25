深夜開車發出轟隆聲響 警攔檢查獲舞小姐涉持3百公克K毒

37歲李姓女子昨晚駕賓士車到台南市北區與朋友餐敘，因有飲酒結束後委請27歲徐姓友人開車準備返家，行經台南市中西區民權路2段時車輛發出轟隆聲響，疑有車輛排氣管改裝為巡邏員警注意攔查，在車上查獲301公克K他命，兩人尿液及毒品檢驗都呈現第三級毒品反應，警詢後依違反毒品罪嫌法辦。

台南市警二分局南門派出所警員黃韋勳、黃瀚緯等2員，今天凌晨4點50分巡邏行經民權路二段時發現1輛轎車於道路上發出轟隆巨響，疑有排氣管改裝發出噪音妨害安寧情事。

警員上前攔查發現車上為徐姓男子(27歲、毒品資料)駕車載著李姓女子(37歲、賓士車輛車主)，且車上及衣服均瀰漫一股毒品異味。經實施身分查證並經車主李女等配合員警就車輛實施檢查，在駕駛方向盤下夾層發現藏有1包黑色塑膠袋，內竟放有3包K他命毒品(重計301公克)。

兩人被帶回派出所調查，兩人尿液及毒品檢驗均呈現第三級毒品反應。

據了解，車主李女在台南某舞廳上班，供稱K他命是她自己的，但對持有毒品來源交代不清。警詢後李女涉嫌持有及吸食、徐男涉吸食，依毒品危害防制條例罪嫌法辦，並將溯源追查毒品來源。

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