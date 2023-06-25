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參訪調查局玩反毒情境桌遊 基市防學生受毒品危害

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

每年6月26日是聯合國所制定的「國際反毒日」，基隆市政府教育處今天表示，市府在校園宣導反毒，6月間共辦理法務部調查局教育參訪、反毒桌遊培訓研習、反毒品格音樂營及有獎徵答等反毒宣導活動共計42場，致力減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。

教育處說，調查局的任務是維護國家安全、偵辦重大犯罪，給人嚴肅的印象。百福國中承辦調查局反毒教育參訪活動，讓師生對調查局有了不同的印象。

調查局查緝毒品工作重點是清查毒品源頭、大盤、工廠，師生參訪反毒陳展館、展抱館、鑑識科學處、大麻氣味體驗室等地，認識常見的毒品各樣貌及走私類型，並看到吸食毒品者10年健康與長相變化，印象深刻。

基市府也運用民間資源，以多元、活潑與創新方式宣導反毒例如結合中國信託反毒教育基金會辦理反毒桌遊培訓研習，透過反毒情境桌遊「遠離毒品陷阱」、「救援代碼X反毒行動」兩套遊戲，幫助孩子學習掌握自我人生，增進自我優勢，遠離毒品誘惑。師生也能藉由遊戲紓解壓力，遠離毒品成癮風險。

教育處長劉美蘭表示，暑假即將到來，為有效防制學生藥物濫用問題，提升師生、家長辨識新興毒品能力，學期結束前會再加強運用多元方式宣導反毒，讓反毒意識深入年輕學子族群，減少毒品在暑假期間危害學生健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供
基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供
基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基隆市師生前往法務部調查局教育參訪，希望能減少毒品入侵校園的機會，守護學生的健康。圖／基市府教育處提供
基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供
基市府與中信反毒教育基金會合辦反毒桌遊培訓研習活動，透過反毒情境桌遊，幫助學生增進自我優勢，遠離毒品誘惑。圖／基市府提供

反毒 毒品 桌遊

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