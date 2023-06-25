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遇警心虛掏安非他命丟路邊 新北毒蟲暴衝拉扯被壓制
新北市1名34歲沈姓男子，日前在新莊區新泰路行走時，瞥見有警察路過即心虛，立刻從褲子口袋掏出1包安非他命扔在人行道，員警眼尖看見趨前盤查，他突然暴衝拉扯企圖搶回毒品，最後被壓制逮捕，警詢後移送法辦。
新莊警分局中港派出所所長張謝佛、警員莊喻喆，19日晚間10時45分各騎1輛機車，巡邏經過新莊區新泰路時，看見沈男突然將1包東西扔在地下，員警立刻騎機車調頭折返，發現是1包0.63公克安非他命，便將沈男攔下盤查。
員警詢問沈男為何丟棄毒品？他突然奮力動手拉扯，意圖從員警手中搶走毒品，造成員警智慧型手表、密錄器摔到地上毀損。沈男隨即被壓制上銬逮捕，警詢後依違反毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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