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網搜自學種大麻加工副產品供己用 彰化男被判刑5年6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣曾姓男子涉嫌在住家種植大麻，使用網路免費翻譯功能學習外國種植技術，成功種活50株大麻並採收大麻花與葉，製造大麻菸、大麻奶油和大麻巧克力，被警方查獲後移送偵辦，被彰化地方法院判處5月6月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，曾男110年12月間在社群軟體推特上，以2萬5千元向暱稱「TANK 坦克」的人購得50顆大麻種子，在家上網連結YouTube、Google搜尋並觀看國外種植大麻的相關教學影片，使用免費翻譯軟體翻譯，成功種活大麻，翌年4月改用扦插繁殖大麻植株，一面種，一面建立文件檔案記錄大麻生長過程，儲存到電腦硬碟。

去年6月底，曾男剪下大麻花，手摘大麻葉，乾燥後，大麻葉製成大麻菸，大麻花混合奶油製成大麻奶油，部分大麻奶油加入巧克力製成大麻巧克力。曾男位在溪湖鎮的住家遮蔽密不透風，怪異行徑引起側目，被檢舉疑似從事不法勾當，警方聲請搜索票和拘票破獲家庭大麻種植場。

曾男落網後向檢警坦承點燃大麻菸吸入大麻，食用大麻奶油和大麻巧克力。法官審酌曾男製造毒品是單一據點，種大麻供己施用，經診斷罹患焦慮症伴憂鬱症狀，目前沒證據對外販售，且幫忙家裡經營早餐店，已與女友公證結婚，需照顧同住而患有阿茲海默症的祖母等情狀，依違反毒品危害防制條例判處5年6月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化縣曾姓男子在家裡種大麻，被彰化地方法院法官判刑5月6月。記者簡慧珍／攝影
彰化縣曾姓男子在家裡種大麻，被彰化地方法院法官判刑5月6月。記者簡慧珍／攝影

大麻 巧克力 成大

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