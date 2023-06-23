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小心淘金變「豬仔」 台中男徵菲國高工程師險成奴工

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

國人被高薪騙往柬埔寨、緬甸等國並遭拘禁成為「豬仔」、奴工事件層出不窮，台中一名男工程師接獲徵才公司招募他到菲律賓修電腦，薪資高出台灣一倍以上，雖有心動，但因近期很多海外求職者被騙，經向台中市勞工局查證，發現徵才公司是假的，差點被騙。

台中市勞工局長張大春說，民眾應徵海外工作，務必事先查明徵才公司是否合法，並審慎評估工作內容，且務必依循合法管道申請入境；另對於宣稱「免經驗高薪、年收入百萬、不用進辦公室、快速致富」等誇大不實的詐騙常用花招，或疑涉從事詐欺取財、電信詐騙、線上博奕等不法行為，更應慎防。

這名工程師表示，他有電腦維修專長，日前接獲自稱某公司王姓人資專員來電表示，公司透過人力銀行網站找到他，招募他到菲律賓維修電腦主機，當地工作環境很好，都是台灣人，不用害怕，過去包吃、包住、包機票且高薪，公司是從事線上博弈的正當工作，不是詐騙。

這名工程師認為，對方開出的條件雖然蠻心動的，但因近期有很多海外求職者被騙，為保險起見，向台中市勞工局查證，結果發現根本沒有這家徵才公司，為騙局一場，他也聽從勞工局的建議，婉拒對方的工作邀請。

勞工局表示，民眾求職面試謹記「七不三要」原則，「三要」指要親友陪同或告知面試地點，要確定公司是否合法，以及要查證徵才廣告內容是否合理；「七不」指不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

勞工局提醒，市府已加強網路巡檢，每月稽查臉書社團粉專異常求才廣告，並持續求職防騙宣導，勞工局網站設置「海外求職停看聽」專區，呼籲想出國工作的民眾提高警覺，相關防騙資訊可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或洽詢勞工局04-22289111分機35607。

台中市勞工局提醒，民眾應徵海外工作，應慎防「免經驗高薪、快速致富」等誇大不實詐騙花招。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局提醒，民眾應徵海外工作，應慎防「免經驗高薪、快速致富」等誇大不實詐騙花招。圖／台中市勞工局提供

勞工局 求職

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