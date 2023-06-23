男違停紅線車被開單 眼尖警發現手機沾K毒 讓他毒駕再吞12萬
吳姓男子去年開車違停在台北市內湖區成功路2段與金豐路口紅線，員警開違停罰單時，眼尖發現他的手機殼沾有毒品殘渣，經採尿送驗為K他命，再依毒駕開罰12萬元。吳男認為非行駛中提出訴訟，遭法官駁回。
基隆地院判決書指出，吳男去年6月20日上午10時許，將小客車違規停放在台北市內湖區成功路2段與金豐路口處，內湖警分局員警發現違規停車攔查，眼尖發現吳持有沾有毒品殘渣的手機殼，依法採檢他的尿液，經鑑定機關台灣尖端先進生技醫藥鑑定呈現K他命陽性反應。
員警8月認定吳男有「駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品」的違規事實，再依違反道路交通管理處罰條例開罰，經台北市交通事件裁決所裁處罰鍰12萬元，並吊扣駕駛執照24個月、應參加道路交通安全講習。
吳男起訴主張，當下他不是在行駛中被攔查，要求原處分撤銷，還指稱自己當日並未駕車，是應友人託付，因友人車輛壞掉，所以將車輛由新北市瑞芳區駕駛至內湖區要交給友人。
法官指出，汽車駕駛人有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似管制藥品之情形者，不得駕車；汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥之情形者，汽車駕駛人處3萬元以上，12萬元以下罰鍰。
法官審理認為，吳男雖主張他並不是在駕駛過程中遭攔查，但這與他有無駕駛車輛是兩回事。既經鑑定當時確有吸食毒品，且亦於警詢時坦承有駕駛車輛事實，不因其是否在攔查當時確實正在行駛中而有所不同。
法官釐清有無第三人在場，員警說，當時吳男駕駛該車停於紅線上，若確有第三人存在，何以放任車子停在紅線上？該第三人又怎有可能放任當時因為施用毒品而依法不得開車的吳男單獨與該車滯留？顯然存有矛盾。法官採信員警說法，認為吳男是卸責之詞。
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