男違停紅線車被開單 眼尖警發現手機沾K毒 讓他毒駕再吞12萬

吳姓男子去年開車違停在台北市內湖區成功路2段與金豐路口紅線，員警開違停罰單時，眼尖發現他的手機殼沾有毒品殘渣，經採尿送驗為K他命，再依毒駕開罰12萬元。吳男認為非行駛中提出訴訟，遭法官駁回。

基隆地院判決書指出，吳男去年6月20日上午10時許，將小客車違規停放在台北市內湖區成功路2段與金豐路口處，內湖警分局員警發現違規停車攔查，眼尖發現吳持有沾有毒品殘渣的手機殼，依法採檢他的尿液，經鑑定機關台灣尖端先進生技醫藥鑑定呈現K他命陽性反應。

員警8月認定吳男有「駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品」的違規事實，再依違反道路交通管理處罰條例開罰，經台北市交通事件裁決所裁處罰鍰12萬元，並吊扣駕駛執照24個月、應參加道路交通安全講習。

吳男起訴主張，當下他不是在行駛中被攔查，要求原處分撤銷，還指稱自己當日並未駕車，是應友人託付，因友人車輛壞掉，所以將車輛由新北市瑞芳區駕駛至內湖區要交給友人。

法官指出，汽車駕駛人有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似管制藥品之情形者，不得駕車；汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定有吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥之情形者，汽車駕駛人處3萬元以上，12萬元以下罰鍰。

法官審理認為，吳男雖主張他並不是在駕駛過程中遭攔查，但這與他有無駕駛車輛是兩回事。既經鑑定當時確有吸食毒品，且亦於警詢時坦承有駕駛車輛事實，不因其是否在攔查當時確實正在行駛中而有所不同。