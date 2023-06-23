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台南警端午節專案查獲槍毒 酒駕及逃犯也落網

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

端午節連假，台南市警二分局在10處重要道路口編排警力交通疏導外，已連續2天執行取締酒後駕車及擴大臨檢專案勤務。據統計，2天下來計取締酒後駕車公共危險7件7人、通緝犯5名、毒品3件3人，及持空氣手槍依社會秩序維護法送辦1件1人。

警方指出，民權派出所長何家慶昨晚帶班在金華與永華路口路檢時，晚間11時許攔下1輛轎車，29歲蔡姓男駕駛神色慌張，指稱與朋友有約，趕著要前往安平區酒店與朋友餐敘。經員警以手電筒照射下，赫然在後座椅上發現有一彈匣及微量毒品的吸管，經盤詢後才自後行李箱內拿出1把仿貝瑞塔的空氣手槍。

經警帶回調查，吸管內有微量K他命毒品，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，依涉嫌毒品危害防制條例送辦。另他因參加生存遊戲所購買來的空氣手槍，經初步鑑定雖未達殺傷力標準，但其無正當理由，攜帶類似真槍的玩具槍乃依社會秩序維護法送辦。

南門派出所巡佐李曜丞、警員吳宗懋今天凌晨1時20分在民生路二段某酒吧臨檢時，發現28歲李姓女子看到警察趕著離開，經警在門外道路攔下盤檢，發現她今年4月間因涉嫌詐欺案件，已被台南地院發布通緝。

李女沒想到端午節深夜至酒吧飲酒，不料竟還會碰上員警臨檢被逮，經警方調查後，將她解送法院歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方以手電筒照射下，在蔡姓男子後座椅上發現有一彈匣及微量毒品的吸管，經盤詢後自後行李箱內拿出1把仿貝瑞塔的空氣手槍。圖／讀者提供
警方以手電筒照射下，在蔡姓男子後座椅上發現有一彈匣及微量毒品的吸管，經盤詢後自後行李箱內拿出1把仿貝瑞塔的空氣手槍。圖／讀者提供
警方在台南市民生路二段某酒吧臨檢時，發現李姓女子神色有異，經警在門外道路攔下盤檢，發現她涉詐欺案件已被台南地院發布通緝。圖／讀者提供
警方在台南市民生路二段某酒吧臨檢時，發現李姓女子神色有異，經警在門外道路攔下盤檢，發現她涉詐欺案件已被台南地院發布通緝。圖／讀者提供

毒品 臨檢 吸管 端午節

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