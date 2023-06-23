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摩鐵K味刺鼻撲來！蘆洲警問甚麼味道 他接話瞎回「香水吧」
江男與高女投宿新北市蘆洲區一家摩鐵吸毒拉K，警入內臨檢聞到刺鼻K菸味道，隨口一問「怎麼有點奇怪味道？」沒想到江男瞎回「是香水吧！」警在垃圾桶蓋發現不明白色粉末（檢驗為K他命），又在床底下搜出紅包袋內藏毒咖啡包，兩人坦承吸、江男持毒，一併帶回偵辦，警訊後依毒品罪嫌移送江男法辦，高女採尿送驗查辦。
據了解，江姓男子（25歲）與高姓女子（23歲）為情侶檔，兩人皆從事服務業相關。這個月17日上午7時許，兩人投宿新北市蘆洲區中正路一家汽車旅館吸毒拉K，不巧碰上轄區警到場臨檢。
警方入內一股刺鼻味道撲鼻而來，詢問江男、高女「怎麼有點奇怪味道？」江男還裝傻瞎回「沒有吧！香水吧！」警方於房內垃圾桶蓋上發現有不明白色粉末（檢驗為K他命），隨後又在床底下搜出紅包袋內9包毒咖啡包，兩人當場坦承吸食K他命江男持毒，一併帶回偵辦，警訊後依毒品危害防制條例移送江男法辦，高女則採尿送驗查辦。
蘆洲分局三民所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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