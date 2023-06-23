快訊

金馬導演被爆性侵 「硬上女生後帶去精神病院探母」

NBA／震撼！勇士拿波爾和巫師換保羅 7月7日後才能生效

非他殺！財物完好、身無傷痕 日7旬婦陳屍頂樓停車場離奇死因曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩鐵K味刺鼻撲來！蘆洲警問甚麼味道 他接話瞎回「香水吧」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

江男與高女投宿新北市蘆洲區一家摩鐵吸毒拉K，警入內臨檢聞到刺鼻K菸味道，隨口一問「怎麼有點奇怪味道？」沒想到江男瞎回「是香水吧！」警在垃圾桶蓋發現不明白色粉末（檢驗為K他命），又在床底下搜出紅包袋內藏毒咖啡包，兩人坦承吸、江男持毒，一併帶回偵辦，警訊後依毒品罪嫌移送江男法辦，高女採尿送驗查辦。

據了解，江姓男子（25歲）與高姓女子（23歲）為情侶檔，兩人皆從事服務業相關。這個月17日上午7時許，兩人投宿新北市蘆洲區中正路一家汽車旅館吸毒拉K，不巧碰上轄區警到場臨檢。

警方入內一股刺鼻味道撲鼻而來，詢問江男、高女「怎麼有點奇怪味道？」江男還裝傻瞎回「沒有吧！香水吧！」警方於房內垃圾桶蓋上發現有不明白色粉末（檢驗為K他命），隨後又在床底下搜出紅包袋內9包毒咖啡包，兩人當場坦承吸食K他命江男持毒，一併帶回偵辦，警訊後依毒品危害防制條例移送江男法辦，高女則採尿送驗查辦。

蘆洲分局三民所長王明堂呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因好奇而施用毒品悔恨終身。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方在垃圾桶蓋發現不明白色粉末，經檢驗是毒品K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在垃圾桶蓋發現不明白色粉末，經檢驗是毒品K他命依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
江男與高女情侶檔在摩鐵吸毒拉K，遇警臨檢一度瞎回K菸味是香水味，當場搜扣毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
江男與高女情侶檔在摩鐵吸毒拉K，遇警臨檢一度瞎回K菸味是香水味，當場搜扣毒品依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方搜扣毒品證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方搜扣毒品證物，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
警方在床底下紅包袋內查獲毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝
警方在床底下紅包袋內查獲毒品咖啡包。記者曾伯愷／翻攝

毒品 味道

延伸閱讀

淡水遶境他當街抽毒菸 見警吞菸避查卻因一個動作栽了

粵港兩地搗破南美走私到香港毒品 繳獲1噸古柯鹼

影／蘆洲民宅無人在家竄火煙 警消灌救找到起火點

侯友宜參加蘆洲行動治理會談 是否至議會專案報告成謎

相關新聞

摩鐵K味刺鼻撲來 蘆洲警問甚麼味道 他接話瞎回「香水吧」

江男與高女投宿新北市蘆洲區一家摩鐵吸毒拉K，警入內臨檢聞到刺鼻K菸味道，隨口一問「怎麼有點奇怪味道？」沒想到江男瞎回「是...

畫面曝光！抽毒菸被抓友嗆警 「K菸而已大陣仗幹麼」

昨天晚上淡水清水祖師爺遶境暗訪，吳姓男子抽k菸當場被抓，一旁友人見大批警力支援竟齊聲鼓譟叫囂，甚至嗆警「盤查就k菸而已嘛...

淡水遶境他當街抽毒菸 見警吞菸避查卻因一個動作栽了

今天晚上淡水清水祖師爺遶境暗訪，不過有男子誤以為員警無暇顧及，竟當街抽起毒品K他命香菸，警方發現趨前盤查，男子竟將K菸吞...

影／通緝男遇警攔查…不肯配合還出手攻擊「罪加一等」

毒品通緝朱姓男子今天遇新北員警攔查，不肯配合還涉嫌出手攻擊員警，當場遭制伏上銬押返警局，警詢後將朱男依法移送新北地檢署偵...

女遭強制戒治26日未計入刑期 求償審查委員會決議出爐

陳姓女子施用毒品，南檢郭姓檢察官聲請應送勒戒處所觀察、勒戒，經南院裁定執行後仍有施用毒品傾向，檢方聲請強制戒治後裁定，陳...

兄弟接連遭虐…一個月大男嬰慘死 社會局曝同生母哥哥：腦傷仍在復健

高雄左營昨傳虐嬰案，一名賴姓女子與現任吳姓男友於本月18日將一名僅1個月大男嬰，送到國軍高雄總醫院左營分院急救無效，經檢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦