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淡水遶境他當街抽毒菸 見警吞菸避查卻因一個動作栽了
今天晚上淡水清水祖師爺遶境暗訪，不過有男子誤以為員警無暇顧及，竟當街抽起毒品K他命香菸，警方發現趨前盤查，男子竟將K菸吞進嘴裡，一旁圍觀民眾齊聲鼓噪叫囂，隨後支援警力趕抵，他趁機把毒菸吐在地上當場查扣，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌函送法辦。
據了解，今天晚上淡水「清水祖師平安遶境」夜巡暗訪，22歲吳姓男子誤以為轄區員警無暇顧及，竟在淡水區中山北路一段149巷內，當街抽起毒品K他命香菸。員警發現欲趨前盤查，吳男一度將毒菸吞進嘴裡避查。
一旁圍觀民眾見警盤查，竟齊聲鼓譟叫囂，員警趕緊無線電通知線上警力支援，吳男見大批警力從四面八方趕抵，他趕緊吐掉嘴裡毒品K菸被警發現，連同現場查扣摻有毒品K他命的吸管，一併帶回偵辦。偵詢時吳男坦承當街抽毒品K他命香煙，警詢後依違反毒品危害防制條例函送法辦。
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