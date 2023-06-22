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影／逃到台南4年…通緝犯遭攔查喊「我在通緝別追我」 南警圍捕壓制

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

53歲王姓男子昨日下午4點多，在永康區中華路上逆向騎車闖紅燈，遭警方上前攔查。不料王假意停車後當場油門狂催逃逸，經過追緝後發現他身背毒品，傷害等五案通緝，警方隨後將王帶回解送歸案。

據了解，王男為宜蘭人，遭新北地方法院及地檢署發布毒品、傷害、過失傷害等5案通緝逃逸到台南至今4年，平常打零工為生。

21日下午4點多，王下班騎車經過永康中華路時，逆向又闖紅燈，警方發現後隨即上前攔查。王假意停下車後當場油門狂催逃跑，員警馬上以無線電通報攔截圍捕。

王沿路逆向、鑽車、闖紅燈不斷在車輛來回穿梭，警方加速上前要攔停，他看見員警追上不斷大喊「我在通緝啦！不要追我！」過程中員警數度要求停車，但他只喊「我要停車了」，卻不見機車停止，反而越騎越快。隨後警員以巡邏機車攔住去路，他還想從後方衝撞，但因自撞路邊人行道後倒地，遭警力壓制。

永康警分局表示，經過查證身分後，發現他身背新北地方法院及地檢署發布的五案通緝，驗尿也呈現二級毒品安非他命陽性反應，全案將他移送台南地檢署歸案。

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身揹5案通緝的53歲王姓男子因騎車逆向、闖紅燈，遭警方攔查。不料他假意停車立即狂催油門逃逸，遭員警追上逮捕後，全案將他移送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
身揹5案通緝的53歲王姓男子因騎車逆向、闖紅燈，遭警方攔查。不料他假意停車立即狂催油門逃逸，遭員警追上逮捕後，全案將他移送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
身揹5案通緝的53歲王姓男子因騎車逆向、闖紅燈，遭警方攔查。不料他假意停車立即狂催油門逃逸，遭員警追上逮捕後，全案將他移送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝
身揹5案通緝的53歲王姓男子因騎車逆向、闖紅燈，遭警方攔查。不料他假意停車立即狂催油門逃逸，遭員警追上逮捕後，全案將他移送台南地檢署歸案。記者李文德／翻攝

通緝 毒品 新北

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